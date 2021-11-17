«الياه سات» توقع مذكرة تفاهم مع «مبادلة للبترول»

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقعت شركة الياه للاتصالات الفضائية، مذكرة تفاهم مع شركة «مبادلة للبترول» لاستكشاف توفير خدمات الأقمار الصناعية بما يدعم ربط أصول شركة «مبادلة للبترول» المشغلة في جنوب شرق آسيا.

وتم توقيع المذكرة في معرض «أديبك». ووقع المذكرة خالد الكاف، الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية في شركة «الياه سات»، ومازن اللمكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مبادلة للبترول».

وتحدد مذكرة التفاهم خارطة طريق لتطوير خدمات مصممة خصيصاً لمواقع شركة «مبادلة للبترول» المختلفة، والمصممة خصيصاً لقطاع الطاقة. وستبحث الشركتان كيف يمكن لتقنيات «الياه سات» أن تدعم العمليات الأساسية لشركة مبادلة للبترول، بما في ذلك الاتصال بين مكاتب الشركة ومراكز البيانات المرتبطة بها والمقر الرئيسي.

وقال خالد الكاف: ستساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة الياه سات كشريك مفضل لتقديم خدمات تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبنية التحتية الحيوية لعدد من القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز. ونتطلع إلى الاستفادة من هذه الشراكة لدفع نمونا وتوسعنا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وقال مازن اللمكي: يسعدنا عقد هذه الشراكة مع شركة وطنية رائدة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والبحث من خلال هذا التعاون عن فرص تقديم خدمات مطوّرة تدعم تميزنا التشغيلي.

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