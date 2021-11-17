البواردي يلتقي عدداً من كبار ضيوف معرض دبي للطيران 2021

المصدر: دبي – وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في معرض «دبي للطيران 2021» بمكتبه اليوم، كلاً على حدة، الفريق الركن جمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقي، ومادات غولييف وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجاني، ويوسف محمد علي المكلف بالدفاع، لجمهورية جزر القمر بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والمرافقين.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بضيوف معرض دبي للطيران وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، بما يعزز المصالح المشتركة في كل المجالات، وخصوصاً في المجال الدفاعي والعسكري.

وأشاد الضيوف بمستوى تنظيم المعرض في دورته السابعة عشرة وشددوا على أهمية تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم، فيما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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