"اينوك" تحتفل بمرور 25 عاماً على إطلاق عملياتها في قطاع الطيران

المصدر: دبي- البيان

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سلّطت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، الضوء اليوم على حضورها العالمي المتنامي في مجال تزويد وقود الطائرات تزامناً مع احتفالها هذا العام بمرور 25 عاماً على إطلاق عملياتها في قطاع الطيران.

هذا وتغطي شبكة الإمداد الرائدة في اينوك للطيران مجموعة متنوعة من العملاء في أكثر من 200 مطاراً في 21 دولة. ويأتي احتفال المجموعة بمرور 25 عاماً على إطلاق عملياتها في قطاع الطيران تزامناً مع مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021 الذي تقام فعالياته في مطار آل مكتوم الدولي في منطقة دبي الجنوب بين 14 و18 نوفمبر 2021. وتستقبل المجموعة عملاءها والمشاركين في المعرض ضمن جناح استثنائي على مستوىً عالمي (P3).

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر في مجموعة اينوك بالتزامنا الراسخ تجاه دعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطيران، ويسعدنا أن نشارك في الحدث الذي يوفر منصة مؤثرة تتيح لنا استعراض قدراتنا المتنامية في مجال تزويد وقود الطائرات، ونتطلّع قدماً للمشاركة في نسخة العام القادم من هذا الحدث الكبير الذي يعدّ واحداً من أبرز الفعاليات في قطاع الطيران."

الجدير بالذكر أن مجموعة اينوك تشكّل مساهماً متميزاً في نمو قطاع الطيران في دبي، وذلك بفضل حرصها على تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في القطاع لتحقيق أداء عالمي المستوى.

يذكر أن اينوك للطيران توفّر أكثر من 37% من احتياجات وقود الطائرات في مطار دبي الدولي عبر خطي أنابيب يربطان بين منشآت التخزين في جبل علي والمطار.

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