البواردي يزور أجنحة الشركات في معرض دبي للطيران 2021

المصدر: دبي ـ وام

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زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال جولته في معرض دبي للطيران 2021 في دورته الـ17، عدداً من أجنحة الشركات المشاركة يصحبه مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

واطلع معاليه خلال جولته في المعرض على الشركات الروسية ALMAZ-ANTY ومؤسسة ROSOBORONEXPORT وشركة UAC المتخصصة بتطوير الإمكانات العلمية والصناعية لصناعة الطائرات الروسية، وشركة Safran الفرنسية التي تختص بصناعة محركات الطائرات ومعدات الفضاء والأمن.

كما زار معاليه مجموعة EDGE الإماراتية، وشركة CATIC الصينية والتي تقوم بصناعة وإنتاج الطائرات بمختلف أنواعها، بالإضافة لمحركات وإلكترونيات الطيران وأجهزة المحاكاة، وشركة THALES الفرنسية، وشركة DASSAULT AVIATION والتي تختص بتصميم وتصنيع وبيع الطائرات القتالية وقطع الغيار الخاصة بها، وأنهى معاليه جولته في جناح شركة SAAB السويدية.

واستمع معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع إلى شرح من العارضين وأهمية مشاركتهم في المعرض هذا العام وذلك لمواكبة أحدث التقنيات وأحدث ما ينتجه السوق العالمي في مجال الدفاع الجوي وصناعة الطيران.

وأكد معاليه في نهاية جولته أهمية معرض دبي للطيران كونه أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الطيران والدفاع، والذي يستقطب في كل دوراته كبرى الشركات العالمية والوطنية المتخصصة، للاطلاع على أحدث أنظمة قطاع الطيران والفضاء.

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