مركز كومباس للأعمال يقدم تجربة العمل المشترك في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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افتتحت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مركز كومباس للأعمال كجزء من مبادراتها لتطوير مفهوم الأعمال في إمارة رأس الخيمة، وتقديم تجربة جديدة للعمل المشترك في بيئة حيوية، تُزاوَل فيه الأعمال بأسلوب عصري، ويخدم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال والشركات الناشئة والطلّاب وأصحاب الأعمال الحرّة.

يُقدم مركز كومباس للأعمال لأعضائه تجربة سلسة وفريدة من نوعها تتمثل في توفير شتى وسائل الراحة لتساعدهم على استغلال أوقاتهم في المركز على الوجه الأمثل، حيث يمكنهم استخدام المساحات المكتبية المشتركة من أجل العمل سوياً والتعاون فيما بينهم.

كما تتوفر المساحات المكتبية الخاصة للأعضاء الراغبين بالمزيد من الخصوصية للتركيز في أعمالهم ومشاريعهم. يضم المركز غرف اجتماعات مثالية لعقد حلقات العصف الذهني والنقاشات ومناطق فعاليات لتنظيم المؤتمرات وغيرها من الأنشطة الاجتماعية واستوديو تسجيل لإنتاج أعمال صوتية على درجة عالية من الجودة.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز بمناسبة الافتتاح: «مرّ مفهوم الأعمال بالعديد من التغيرّات في السنوات القليلة الماضية. ولذا، كان لزاماً علينا أن نجاري التغييرات بما يتماشى مع التطورات الجديدة. ومن هذا المُنطلق يأتي افتتاح مركز كومباس للأعمال حرصاً منا على الاستجابة لمتطلبات عملائنا الذين يزاولون أعمالهم بأسلوب مختلف عن السابق.

حيث يتيح المركز لأعضائه المرونة وفعالية التكلفة». وأضاف جلّاد: «يحتوي مركز كومباس للأعمال على كافة المرافق والتسهيلات وتم تصميمه على النحو الذي يشجع أعضاءه على الإنتاجية والإبداع والتعاون والتواصل».

كما يجدر بالذكر إتاحة مركز كومباس للأعمال للرحالة الرقميّين والطلّاب وجميع المقيمين في إمارة رأس الخيمة الاشتراك فيه والانضمام إلى مجتمع أعماله بكل سهولة، حيث يمكنهم الاختيار العضويات اليومية والأسبوعية والشهرية. ويستطيع المهنيون الراغبون باستكشاف مجال الأعمال الاستفادة من باقات تأسيس الأعمال المكتبية المشتركة والتي تشمل رخصة أعمال واستخدام مرافق المركز وأهلية الحصول على تأشيرة إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد جلّاد بما يتعلق بمستقبل المركز: «نحرص على مواصلة مسيرة الابتكار في مركز كومباس للأعمال بطرح عروض على درجة عالية من الفعالية من أجل جذب المهنيّين الذين ينتمون إلى الجيل الجديد من روّاد الأعمال».

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