«دانوب هوم» تطلق تخفيضات «الماد ريد» 21 نوفمبر بخصومات 90%

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت دانوب هوم، ذراع مجموعة الدانوب في مجال الديكورات الداخلية وتأثيث المنزل، اليوم عن موعد إطلاق الدورة الثانية من تخفيضات الماد ريد، أكبر عروضها في منطقة الخليج العربي؛ حيث يمكن للعملاء انتقاء منتجاتهم المفضلة على الموقع الإلكتروني للعلامة للاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90% خصماً والحصول على فرصة ربح 2,500 درهم إماراتي يومياً طوال فترة العرض الممتدة من 21 حتى 30 نوفمبر الحالي.

وأعلن عادل ساجان، المدير الإداري لمجموعة الدانوب، عن العرض أثناء هبوطه الحر من طائرة على ارتفاع 13,000 قدم، للتعبير عن مدى تميّز العرض الذي تقدمه العلامة.

وقال عادل ساجان: «يسرني الكشف عن أكبر عروضنا السنوية لنقدم أفضل منتجاتنا بأقل الأسعار، متيحين لعملائنا فرصة بناء منازل أحلامهم بأحدث التجهيزات وتجديدها كلياً قبل بداية موسم الأعياد المرتقب، ونطلق اليوم الدورة الثانية من تخفيضاتنا السنوية الأكبر مباشرةً بعد بدء فعاليات إكسبو 2020 دبي، وقبل أسبوعين من احتفال دولة الإمارات بيومها الوطني الخمسين، ما يسمح لعملائنا بالارتقاء بديكوراتهم المنزلية تحضيراً لموسم الأعياد.

ولطالما سعت علامتنا لرد الجميل للمجتمع، ويأتي العرض الفريد كتعبير مثالي عن رغبتنا برد المعروف لعملائنا، الذين يمثلون محور عملنا واهتمامنا، إذ يتيح لهم العرض تحقيق الكثير من التوفير».

وجرى الإعلان الرسمي لتاريخ العرض الأكبر بتاريخ العلامة الرائدة خلال احتفال مسائي كبير شهد حضور جهات إعلامية مرموقة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل طابع أحدث الإنتاجات الكورية الرائجة بعالم المسلسلات تعبيراً عن تناغم العلامة مع مختلف الصيحات العصرية، كما حظي الحاضرون بامتياز الاستفادة المسبقة من العرض الحصري.

ويشمل العرض الاستثنائي ما يزيد على 8,000 منتج من الديكورات المنزلية ومنتجات الأثاث الفاخرة بين 21 ـ 30 نوفمبر الجاري وبأسعار مذهلة تبدأ من درهم إماراتي واحد فقط؛ ما يتيح لعشاق التسوق من مختلف دول الخليج العربي الانتقاء من العديد من المنتجات المميزة محققين توفيراً يصل إلى 90% خصماً من خلال الموقع الإلكتروني للعلامة دون الحاجة لمغادرة منازلهم وحمل مشترياتهم لمسافات كبيرة.

كما تتيح دانوب هوم خدمة إيصال المشتريات خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى خيارات واسعة للدفع، مثل الدفع ببطاقات الخصم المباشر أو الائتمان أو الدفع عند الاستلام، بالإضافة إلى إمكانية الدفع لاحقاً بالاستفادة من خدمة «سبوتي»، التي تتيح للعملاء شراء ما يرغبون به والدفع عن طريق 4 أقساط مُيسرة دون أي فوائد إضافية. وسيحظى مستخدمو البطاقات البنكية الصادرة من بنك الإمارات دبي الوطني أو مصرف الإمارات الإسلامي أو بنك المشرق أو بنك أبوظبي التجاري بتخفيض إضافي بنسبة 10% على المنتجات المشمولة بتخفيض لا يزيد على 50%. وتكفل العلامة تجربة غير تلامسية سلسة، كما تتيح خدمة التركيب المجاني للمنتجات عند الحاجة.

ويمكن لعشاق التسوق كذلك التسجيل المسبق على الموقع الإلكتروني قبل يوم من انطلاق العرض لشراء منتجاتهم المفضلة قبل نفادها؛ حيث يمنحهم ذلك بداية أبكر بثلاث ساعات من باقي المتسوقين، بدءاً من الساعة 9 ليلاً يوم السبت 20 نوفمبر، وسيتولى فريق العلامة مهمة التوصيل بعد إكمال عملية الشراء وتحديد الموقع.

وتتيح الدورة الثانية من عروض الماد ريد الاستثنائية الفرصة للعملاء في مختلف دول المنطقة، بما فيها الدول التي لا تتضمن فروعاً للعلامة مثل قطر والكويت، الاستفادة من التخفيضات من خلال المنصة الإلكترونية للعلامة، لتصل منتجاتهم إلى عتبة منازلهم بأسرع وقت ممكن.

ويأتي العرض تزامناً مع الانتعاش الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارات؛ حيث يتطلع العديد من مواطني الدول الأخرى للاستقرار فيها نظراً لسياستها الحكيمة بمعالجة الأزمة الصحية، ومن المتوقع إنجاز ما يزيد على 56,000 وحدة سكنية مع نهاية العام، التي سيسارع المشترون والمستأجرون لملئها.

وشملت التجهيزات المتكاملة التي أعدّتها العلامة العريقة زيادة المخزون وتوظيف موارد إضافية وتجديد الموقع الإلكتروني للتعامل مع طلبات التوصيل الضخمة وتحمّل الضغط المتوقع بسلاسة. ويتيح الموقع المُحدث للمستخدمين التنقل بسهولة للاستفادة من العرض الحصري والفريد مع أفضل التخفيضات المذهلة في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال سيد حبيب، مدير تطوير الأعمال والتجارة الإلكترونية لدى دانوب هوم: «نلاحظ ارتفاعاً هائلاً بالطلب على التجهيزات والمعدات المنزلية هذا الموسم نظراً لانتقال المزيد من العائلات والكفاءات المهنية إلى الإمارات. كما يسهم انتقال العديد من السكان إلى منازل جديدة أو قيامهم بتجديدها في زيادة الطلب على تلك المنتجات.

ويأتي عرض الماد ريد الحصري تعبيراً عن امتناننا العميق لعملائنا الأوفياء، والذي نتيح من خلاله تخفيضات غير مسبوقة على أفضل المنتجات للتحضير لموسم الأعياد وتجديد منازلهم قبل بداية العام الجديد».

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