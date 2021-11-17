«إيدج» تدخل قطاع صيانة الطيران بالتعاون مع «ليدوس»

المصدر: دبي – البيان

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وقعت شركة «أمرُك»، مزودة خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات العسكرية في المنطقة والتابعة لمجموعة إيدج، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «ليدوس»، شركة الحلول التكنولوجية والهندسية والعلمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وتسعى الشركتان عبر مذكرة التفاهم المبدئية إلى إقامة علاقة يستفيد منها الطرفان عن طريق التعاون باستخدام مواردهما وقدراتهما المكملة لبعضها البعض بهدف الاستفادة من الفرص التجارية المشتركة لمركز أمرُك للصيانة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، مما يسمح بالاستفادة من أعمال حكومة الولايات المتحدة إقليمياً، ويشمل توفير القوى العاملة المتخصصة.

ووقعت الشركتان مذكرة التفاهم خلال معرض دبي للطيران المستمر حتى 18 نوفمبر في دبي وورلد سنترال.

من جانبها، توفر منشأة أمرُك للصيانة والإصلاح والعَمرة إحدى أكبر مجمعات الصيانة والإصلاح والعَمرة العسكرية والمدنية في المنطقة، وتمتد على مساحة 36.500 متر مربع. وتتضمن المنشأة مجمعاً للطائرات وورشاً خلفية داعمة مع قوى عاملة تمتلك خبرة ومعرفة ميدانية في مناطق دعم الطائرات على الخط الأول والثاني والرابع.

وقال حارب الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أمرُك: «يسعدنا أن نتعاون مع ليدوس، الشريكة الموثوقة منذ فترة طويلة في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة في المنطقة. وسيساعد هذا التعاون على توسيع وترسيخ بصمتنا خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي، باستخدام قدراتنا عالمية المستوى ومركز الصيانة والإصلاح والعَمرة الشامل، إلى مناطق تمتد إلى آسيا وأفريقيا. وسنواصل دعمنا للابتكار في تقديم قدرات الصيانة والإصلاح والعَمرة عالية الجودة في السنوات المقبلة».

وتدير أمرُك مركز تميز دولي في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات العسكرية بنطاق دعم لأكثر من 35 نوعاً مختلفاً من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحية، ويلبي المركز بنجاح الاحتياجات الديناميكية للعمليات العسكرية ويعد مركز خدمة C-130 هيركوليس الوحيد المعتمد في المنطقة، ومنشأة للاختبار الديناميكي لشفرات مروحيات بلاك هوك ومركز صيانة وإصلاح وعَمرة شامل لمكونات تلك المروحيات.

وتعد أمرُك جزءاً من قطاع دعم المهام ضمن إيدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع وغيره من المجالات، والتي تعد إحدى أفضل 25 مورداً في العالم.

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