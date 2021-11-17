سند و«لوفتهانزا تكنيك» توقّعان اتفاقية تعاون تقني لخدمات الصيانة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت كل من شركة سند، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول تمويل وتأجير مكونات محركات الطائرات، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية تعاون تقني استراتيجي، لتطوير ابتكارات وحلول تقنية تعزز التحوّل الرقمي في قطاع خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في قطاع الطيران.

وتم توقيع الاتفاقية، خلال أسبوع معرض دبي للطيران 2021، والذي تستمر فعالياته في مطار آل مكتوم الدولي في دبي، حتى تاريخ 18 نوفمبر.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد جهود لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط وسند، لدعم متطلبات التحوّل الرقمي المتنامية في قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، استعداداً لمستقبل القطاع الرقمي.

وتسعى الشركتان إلى توظيف التقنيات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، لتعزيز التحوّل الرقمي في عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة، وتطوير خدماتهما المتميزة في قطاع الطيران والخدمات.

وسيعمل الجانبان على توظيف هذه التقينات، لخفض مستوى التقعيد في عمليات الصيانة، من خلال تطوير حلول رقمية، تقلل من الوقت المطلوب للصيانة، وتخفض التكاليف، وتقدّم خدمة أفضل للعملاء، تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات «مشروع 300 مليار»، وسعيها لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وقال منصور جناحي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «ساهم تعاوننا مع لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، في تحديد مجالات التطوير المشتركة في عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة.

حيث تحدد هذه الاتفاقية، مجالات التعاون المشترك، وتسعى لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، من خلال تقليل الوقت اللازم للصيانة. وتلعب هذه الشراكة دوراً محورياً في تعزيز عملياتنا، وتمكين فرقنا من دعم عددٍ أكبر من العملاء، والحفاظ على مكانتنا كمزود عالميّ رائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة».

ومن جهته، قال زياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط: «سيلعب التحوّل الرقمي دوراً حاسماً في دعم نمو الأعمال المتوقّع في مجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، خلال مرحلة ما بعد جائحة «كورونا». ويسرّنا توحيد جهودنا مع سند، لتطوير قدراتنا المشتركة في هذا المجال.

وأنا على ثقة بأن تعاوننا الجديد، سيسهم في تعزيز قدرتنا التنافسية، وسيوفّر إمكانات جديدة كلياً لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في الشرق الأوسط. كما سنتمكن قريباً من جني أولى ثمار هذا التعاون، وتوفيرها لعملائنا المحليين والدوليين».

ومن خلال التعاون مع سند، وتوظيف التقنية الحديثة، ستتمكّن لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، من تحقيق التحوّل الرقمي في عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة، وتجنب تكرار العمليات الروتينية، إلى جانب حصولها على الموافقات التنظيمية للفحص عن بُعد، ما سيؤدي في النهاية إلى تبادل المعلومات بشكل أفضل وأكثر سرعة.

وتتمثّل مساهمة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، في إطار هذا التعاون، في توفير خبرتها الطويلة في مجال التحوّل الرقمي في عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة، والتي تشكل امتداداً لخبراتها المتراكمة في مجالات الروبوتات المتطوّرة، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والشبكات الخاصة والذكاء الاصطناعي، والخوارزميات التنبؤية، إلى جانب غيرها من التقنيات الحديثة.

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