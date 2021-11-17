أكاديمية سلطان لعلوم الطيران تطلق برنامجاً احترافياً لتأهيل الملاحين الجويين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران عن البرنامج الاحترافي لتأهيل الملاحين الجويين وعزمها على فتح باب القبول خلال الفترة المقبلة، والمتضمن باقة متنوعة من الدورات التدريبية النظرية والتطبيقية التي تؤهل الخريجين للعمل كملاحٍ جوي في جميع شركات الطيران، وذلك من خلال موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت (https://psaa.com.sa)، إذ ينطلق البرنامج خلال الربع الأول من العام المقبل 2022.

وتتضمن شروط القبول في هذا البرنامج حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو البكالوريوس من جامعة معتمدة في المملكة العربية السعودية، وأن لا يقل عمر المتقدم عن (20) عاماً مع اجتياز معايير اللياقة البدنية والاختبارات الخاصة باللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

ويحتوي البرنامج على (438) ساعة تدريبية تُعقد في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، وتتضمّن تأهيل المتدربين في برامج متخصصة في مجال الخدمة الجوية وكذلك الطرق المتبعة في تقديم الخدمة المتميزة للمسافرين في الطائرة بالأدوات المخصصة للخدمة، إلى جانب الإلمام بالمصطلحات الدولية المتعلقة بمجال الطيران والتعرف على القوانين والأنظمة الخاصة بالخدمة الجوية والعمليات التشغيلية.

وأكد الكابتن إسماعيل الكشي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران «نواصل مسيرتنا في دعم وتطوير مختلف مسارات التعليم والتدريب في أكاديمية الأمير سلطان للطيران. ومن هذا المرتكز، يأتي انطلاق البرنامج الخاص بتدريب طواقم الطائرات في هذه المرحلة التي يشهد فيها قطاع الطيران وتيرة تعافٍ متسارعة. واليوم، نحن نواكب ارتفاع الطلب في قطاع السفر الجوي من خلال توفير مجموعة واسعة من الخيارات لكل الراغبين في ممارسة مهنة ما في مجال الطيران».

وأضاف الكابتن الكشي «تسعى الأكاديمية إلى تدريب وتأهيل مختلف المهتمين بالعمل في شركات الطيران، ونبذل جهودنا لمساندة قطاع الطيران، للوصول إلى مرحلة التعافي».

ويتلقى المتدربون الجانب الأهم ضمن أولويات عمل الملاح الجوي، وهو ما يتعلق بالسلامة، من خلال تدريبهم وتأهيلهم على استخدام أدوات السلامة الجوية في الطائرة، وكيفية التعامل معها ومع مختلف الحالات الطارئة، وكذلك دورة الإسعافات الأولية والاحتياطات الطبية، وكيفية الوقاية من الأمراض أثناء الطيران وغيرها من الدورات والبرامج، التي تم اختيارها من قبل متخصصين في الخدمة الجوية.

وبنهاية البرنامج يحصل الخريجون على شهادة إتمام الدورة من أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران تؤهلهم للعمل في أي شركة طيران كملاحين جويين، وكذلك شهادة أخرى في مجال الإسعافات الأولية من جمعية القلب الأمريكية.

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