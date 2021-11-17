"فينيكس" تطلق تخفيضات ضخمة في "الجمعة البيضاء"

المصدر: دبي – البيان

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كشفت "فينيكس"، الشركة المتخصصة في تشغيل خدمات التنقل الخفيف ومقرها دبي، عن إطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء مع أقوى العروض على سكوترات "فينيكس"، احتفالاً بعامها الأول على إطلاق عملياتها بنجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على مدار 10 أيام من 18 إلى 27 نوفمبر الجاري.

ويمكن للمستخدمين في الإمارات من خلال العروض الاستفادة من 150 دقيقة من الرحلات على سكوترات فينيكس المشتركة مقابل 100 درهم والحصول على رصيد 150 درهماً. كذلك يمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمة الاشتراك الخاص "ماي فينيكس" والحصول على سكوتر لمدة شهر واحد مقابل 100 درهم.

وتشمل الخدمة تطبيقاً ذكياً لفتح قفل السكوتر وتحديد موقعه إضافةً إلى خدمات الصيانة المجانية وإمكانية استبدال السكوتر في أقل من 24 ساعة. هذا وتسهم المقاود المقاومة للحرارة والمحرّك الذي يمكن تشغيله لأميال في جعل سكوتر فينيكس الكهربائي الوسيلة الأكثر ملاءمةً وسهولةً للتنقل ناهيك عن حوامل الأكياس والأكواب والمكابح المتجددة القوية.

ومن خلال وضع السلامة في صميم عملياتها وإيلائها أهميةً قصوى لصحة المستخدمين وسلامتهم، قامت "فينيكس" بتزويد سكوتراتها الكهربائية بحزم تعقيم مدمجة لليدين، ومعدات واقية، وأجهزة استشعار تُخطر المستخدم بضرورة تعقيم السكوتر.

وتمتلك "فينيكس" أكبر عدد من دراجات السكوتر الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط تنتشر في 5 دول و13 مدينة.

ومنذ إطلاقها في العام الماضي، اجتازت سكوترات "فينيكس" الكهربائية أكثر من مليون رحلة، كما تصدّرت فينيكس منافسيها في مجال تشغيل السكوترات الكهربائية في الإمارات وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية.

ومن خلال استثمار بملايين الدولارات في تميّز المواهب والتكنولوجيات والعمليات المصمّمة خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط، توفّر الشركة رحلات موثوقة وعالية الجودة من خلال دراجات السكوتر الكهربائية الخفيفة والمصمّمة بحسب المتطلبات ليصبح التنقّل في المدن أسهل واستكشافها أكثر متعة.

كما أطلقت فينيكس أخيراً خدمة "F10" لتوصيل البقالة الطازجة السريعة خلال 10 دقائق، مستفيدة من أوجه التآزر الفريدة على منصة التنقل في تحقيق كفاءات رأس المال للعملاء.

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