«سيدات أعمال دبي» يختار 52 متدربة للدورة الرابعة من البرنامج التوجيهي الإرشادي لعضوات المجلس

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس سيدات أعمال دبي اختيار 52 متدربة للمشاركة في الدورة الرابعة من البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص بعضوات المجلس، والذي يعقد على مدار 6 أشهر، وذلك تماشياً مع جهود المجلس الرامية إلى تطوير قدرات عضواته وصقل مهاراتهن، وتوفير أفضل التدريب النوعي والعملي والمهني، الذي يعزز خبراتهن وتنافسيتهن في بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس أخيراً في مقره بحضور ومشاركة المتدربين والموجهين الذين تطوعوا للمشاركة في أعمال الدورة الحالية، ويوفر البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص دورات تدريبية عملية ومهنية بهدف تعزيز خبرة وقدرة المشاركات التنافسية في بيئة الأعمال، كما يهدف أيضاً إلى تزويدهن بالخبرة والدعم والتوجيه اللازم.

وأكدت رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال دبي، أن البرنامج التوجيهي الإرشادي يعكس التزام المجلس بدعم العضوات في مختلف المجالات، وتزويدهن بالمهارات اللازمة للتطور، من خلال الاستفادة من الشراكات المختلفة.

مشيرة إلى أن البرنامج يعزز توجهات إمارة دبي نحو تأكيد مكانتها كوجهة لرواد الأعمال وأنها أرض الفرص المتاحة والحاضنة للموهوبين ومنصة الانطلاق لأصحاب المشروعات الاقتصادية الرائدة، وإننا في المجلس حريصون على تجسيد هذه التوجهات عبر تهيئة الأسس لبناء منظومات عمل تحفز العضوات، وتوفر لهن الإمكانات والمقومات التي تمكنهن من تحقيق طموحاتهن والنجاح في أعمالهن.

من جانبها أوضحت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في المجلس أن الدورات الثلاث السابقة أسهمت في صقل مهارات أكثر من 100 من العضوات، وتزويدهن بخبرات ومهارات مهنية تسد النقص في خبراتهن، داعية المتدربات الجديدات إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز تنافسية أعمالهن كون البرنامج يوفر تدريباً متخصصاً تم بناؤه حسب متطلبات المشاركات.

حيث يختلف التدريب والتوجيه من مشاركة لأخرى. وأكدت أن ما يميز البرنامج هو تفاعله مع الاحتياجات والمتطلبات، ومواكبته لأفضل الممارسات المعتمدة في مجال التوجيه والإرشاد المهني.

ويعد البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص بالعضوات أول برنامج من نوعه في المنطقة يستهدف سيدات ورائدات الأعمال وإحدى المبادرات المهمة للتطوير المؤسسي والشخصي والمهني في بيئة الأعمال في دبي. وتشمل قائمة الشركات التي تشارك بالبرنامج وتوفر التوجيه والإرشاد للمشاركات فيه، ممثلي عن شركات ومؤسسات كبيرة ومتعددة الجنسيات ومنها «بروبيرتي فايندر» ومايكروسوفت و «بيوت» و«دوبيزل» وطيران الإمارات «وايدلمان» و«دل» بالإضافة إلى «بي دبليو سي» وغيرها الكثير من الشركات.

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