«الاتحاد الهندسية» تفوز بعقد صيانة لطائرات فيرجن أستراليا البوينغ 737

المصدر: دبي - البيان

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حصلت الاتحاد الهندسية، إحدى مرافق صيانة الطائرات والإصلاح والعمرة الرائدة في العالم، ومقرّها أبوظبي، على عقد صيانة ثقيلة لأسطول طائرات فيرجن أستراليا طراز بوينغ 737، وبموجب العقد، توفر الاتحاد الهندسية خدمات الصيانة الثقيلة والتعديلات على أكثر من 30 طائرة، لأكبر شركة طيران من حيث الأسطول، تحت علامة فيرجن، وجاء الإعلان عن العقد خلال معرض دبي للطيران.

جهوزية

وقال عبد الخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندسية: «يسرّنا الترحيب بانضمام عميل آخر قيّم من أستراليا إلى مرافقنا في أبوظبي. وسنكون جميعًاً على أهبة الاستعداد لدعم فريق فيرجن أستراليا، والتأكد من جهوزية أسطول طائراته طراز بوينغ 737، للانطلاق إلى الأجواء مجدداً بكامل قوته، تلبية للزيادة المتوقعة على السفر، خاصة بعد قيام أستراليا بإعادة فتح حدودها، وعودة السفر الدولي إليها من جديد».

قدرات

وقال ستيوارت آغز رئيس العمليات التشغيلية في فيرجن أستراليا: «مع عودة السفر المحلي والدولي لنشاطهما السابق، ينصب تركيز فيرجن أستراليا، كعادتها، على السلامة، والتأكد من صيانة طائراتها، وعملها وفق أعلى المستويات».

ولم تتوقف الاتحاد الهندسية عن إضافة المزيد إلى قدراتها وإمكاناتها الشاملة، على منصات طائراتها التجارية الكبرى، طراز بوينغ وإيرباص، بما في ذلك طائرات إيرباص A350، وإيرباص A320neo، فضلاً عن إبرام الشراكات مع قادة القطاع إقليمياً وعالمياً، لتعزيز محفظة عملائها العالمية ما بعد الشرق الأوسط، وعلى امتداد أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية.

وتقع مرافق الاتحاد الهندسية عالمية المستوى، في أبوظبي، بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، ممتدة على مساحة 500 ألف متر مربع، من بينها 140 ألف متر مربع مخصصة لركن الطائرات وحفظها. وتغطي حظائر صيانة الطائرات، نحو 66 ألف متر مربع، تشمل 10 آلاف متر مربع، مخصصة لطلاء هياكل الطائرات. وقامت الشركة بمشاريع صيانة معقدة بنجاح، على مدار السنوات الماضية، لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم.

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