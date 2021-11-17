شركتان في دعم المهام التابع لـ«ايدج» توقعان اتفاقية صيانة على مستوى المستودعات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «جال»، المزود الإقليمي الرائد في توفير الحلول المتكاملة لدعم الطائرات للعملاء العسكريين والمدنيين، عن توقيع عقد جديد لخدمة الصيانة على مستوى المستودعات طويلة الأجل مع شركة ايدج الشقيقة أمرك، المزود الرائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية في المنطقة. ستدعم الصيانة على مستوى المستودعات عقد الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء لشركة جال مع القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي.

وبموجب العقد، ستعمل أمرك على تسهيل عمل جال فيما يتعلق بتوفير خدمات صيانة الطائرات والمحركات والمكونات على مستوى المستودعات لعملائها من القوات الجوية والدفاع الجوي.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستتعاون الشركتان على تنفيذ صيانة المستودعات في منشأة أمرك ذات المستوى العالمي للصيانة والإصلاح والعمرة في العين. يوفر العقد لشركة جال قدرة محلية قيّمة لتوسيع الدعم وتقليل أوقات الاستجابة عند تنفيذ عمليات التسليم لعملائها. تستلزم خدمات الصيانة على مستوى المستودعات دعم المنصات فيما يتعلق بخدمات هياكل الطائرات والمحركات والمكونات.

استدامة الصيانة

وقال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في ايدج والعضو المنتدب لشركة جال: «نظراً للتحديات المستمرة المتعلقة باللوجستيات وسلاسل التوريد في المشهد الاجتماعي والاقتصادي السائد، تتطلع جال إلى تعزيز الكفاءات بدعم من أمرك، مما يضمن استمرار عملائنا العاملين بمجال الدفاع الحساس في تلقي ما يتوقعونه من صيانة عالمية المستوى ودعم مشترك.

يعزز هذا التعاون التزامنا المشترك باستدامة قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة في دولة الإمارات، فضلاً عن تحقيق المهمة الأوسع لـ«ايدج»: تعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية وقدرات الصيانة والإصلاح والعمرة من خلال أوجه التعاون المشتركة ودمج الموارد والخبرات».

حلول محلية

وقال حارب الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«أمرك»: «في عالم ما بعد الوباء، يتعرض قطاع الدفاع لضغوط متزايدة من أجل تحسين الموارد وزيادة الكفاءات حيثما أمكن ذلك.

ي هذا السياق، يقطع عقد أمرك مع جال شوطاً طويلاً في إضافة قيمة لعملائنا من خلال تقليل أوقات الاستجابة وضمان حلول محلية متميزة. يساعد هذا العقد أمرك على توسيع حدود خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة التقليدية ورفع مكانة الشركة كشركة رائدة في تشكيل مستقبل القطاع الإقليمي».

جاهزية استثنائية

وتوفر جال حلول جاهزية الطيران للكيانات العسكرية والمدنية في المنطقة وخارجها. ومن خلال العمل مع أكبر مصنعي المعدات الأصلية في العالم ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، تساعد الشركة عملاءها على تحقيق جاهزية استثنائية للأسطول من خلال حلول ذات مستوى عالمي في الصيانة والإصلاح والعمرة وسلسلة التوريد والهندسة والتدريب والتعزيز التقني.

مع قدرتها على دعم أكثر من 35 نوعاً مختلفاً من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة، تدير أمرك مركزاً دولياً للتميز في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات العسكرية يلبي الاحتياجات الديناميكية للعمليات العسكرية.

وأمرك وجال هما جزء من قطاع دعم المهام في ايدج، وهي مجموعة تكنولوجيا متقدمة تصنف ضمن أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

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