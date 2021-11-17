"دبي للطيران" يستضيف مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة

المصدر: وام

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نظمت الإدارة التنفيذية للسلامة والبيئة والجدارة بوزارة الدفاع، مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة، على هامش معرض " دبي للطيران 2021"، لبحث ومناقشة التحديات التي تواجه السلامة في قطاع الطيران، وسط مشاركة كبيرة من خبراء ومسؤولين مختصين.

وقال اللواء الركن طيار سعيد علي آل علي، قائد الطيران المشترك بوزارة الدفاع، في كلمته الافتتاحية، إن عقد مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة يأتي بهدف الاطلاع على أحدث التحديات التي تواجه السلامة في الطيران؛ لا سيما أن الطيران في طليعة القطاعات التي تشهد تطوراً مستمراً منذ أول محاولة طيران للأخوين "رايت" في عام 1903.

وأضاف " أن عمليات التطوير في قطاع الطيران تتسارع في الوقت الراهن بشكل أكبر من الفترات الماضية، موضحا أن التطور لا يقتصر على تسارع وتيرة التكنولوجيا الحديثة فحسب، بل تزداد أيضاً تطلعات الأفراد فيما يتوقعونه من تجارب الطيران، وهو ما أدى إلى زيادة هائلة في الضغوط على العاملين بمجال الطيران لتحسين كيفية إدارة السلامة في عمليات الطيران، وجدارة الطائرات وصلاحيتها للطيران في الأجواء، وبصورة خاصة ثقافتنا فيما يتعلق بالسلامة".

وتابع: "التحديات التي تواجهنا في القطاع عموما هي نفسها في الطيران المدني والعسكري على حد سواء، وعلينا أن نتعلم سريعاً لاستباق أي مخاطر جديدة قد تنشأ في عالمنا المتغير باستمرار بما يساعدنا على الارتقاء إلى مستويات عالمية في إدارة سلامة الطيران، وهذا هو الغرض المنشود من المؤتمر".

وبدأت جلسات مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة بخمس محاضرات ألقى المحاضرة الأولي المهندس إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، بعنوان "العمليات الجوية خلال فترة جائحة كورونا" ناقش فيها تناول تنوع الإجراءات التي انتهجتها الدول خلال الجائحة من خلال إغلاق وفتح الحدود، فيما ألقي المحاضرة الثانية العقيد لورانس نيكسون نائب رئيس مركز سلامة القوات الجوية الأمريكية، بعنوان "العوامل البشرية المتعلقة بحوادث الطيران" وسلط الضوء خلالها على فعالية أنظمة المراقبة وتحليل البيانات والخروج بالتوصيات الدورية بطريقة استباقية بحتة.

وبحثت المحاضرة الثالثة "نظام إدارة السلامة الجوية وارتباطاتها مع الجدارة على الطائرات العمومية المقاتلة من طراز أباتشي"، وألقاها وروبرت فرايزر، كبير المهندسين المشرفين على طائرة "أباتشي" بالتعاون مع "بوينج"، وركزت المحاضرة الرابعة والخامسة على كيفية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا الجديدة والسلامة، حيث ألقي المقدم جمال الحوسني من وزارة الداخلية المحاضرة بعنوان "كيفية نجاح وزارة الداخلية في دولة الإمارات في السيطرة على انتشار الطائرات المسيرة المدنية"، فيما ألقي العقيد بأول هجس محاضرة بعنوان "الأسلوب البريطاني لاعتماد الطائرات العسكرية بدون طيار".

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