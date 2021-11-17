1.52 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، 1.52 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 321 مبايعة بقيمة 932.99 مليون درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 383.08 مليون درهم، و278 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 549.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم، في منطقة أم الشيف، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ومبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت ند الشبا الثالثة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى، بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، والثالثة الحبية الثالثة، بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليوناً.

وجاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 16 مليوناً بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت الحبية الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم، والثالثة الخليج التجاري، بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 43 مليوناً.

وسجلت الرهونات 555.52 مليون درهم، منها 9 رهونات أراضٍ بقيمة 47.94 مليون درهم، و48 رهونات فلل وشقق بقيمة 507.57 ملايين درهم، أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 250 مليون درهم، ورهن بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 67 مليوناً. وتم تسجيل 12 هبة بقيمة 34.7 مليون درهم، أهمها بمنطقة البدع بقيمة 15 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين.

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