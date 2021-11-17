جمارك دبي تختتم الورش التعريفية لأعضاء المجلس الاستشاري و«الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جمارك دبي الاجتماع الأخير من سلسلة الورش التعريفية لأعضاء المجلس الاستشاري مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الدائرة والشركة.

واستهدفت الورش شرحاً لتعريف مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس الاستشاري بمزايا حلول حماية الائتمان التجاري ضد مخاطر التخلف عن السداد، مع التركيز على الحلول التأمينية والأدوات المالية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، وتسهيل وصول صادرات قطاعات الأعمال والشركات في دبي إلى الأسواق الدولية.

حضر الاجتماع الذي عقد عبر خاصية التصوير المرئي إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي، ويونس إبراهيم كلبت مدير أول خدمة العملاء بإدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي، وكيث بول مستشار الائتمان التجاري في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومجموعات العمل والتجارة.

وأكد إدريس بهزاد أن جمارك دبي تحرص على دعم العملاء عبر توفير خدمات وإجراءات جمركية نوعية ورائدة من جانب، وتوقيع اتفاقيات والدخول في شراكات مع جهات وشركات ذات الصلة بالعمل الجمركي لتحقيق قيمة مضافة لعملائنا، لافتاً إلى أن التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات سيعزز جهودنا في تبني وتنفيذ مبادرات جديدة تسهم في نمو الأعمال التجارية وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال.

من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: سعدنا بتعاوننا مع جمارك دبي، حيث وصلنا إلى ختام ورش العمل المشتركة التي سلطت الضوء على حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة التي نقدمها لحماية الشركات الإماراتية من الخسائر المالية المحتملة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل المشترك والشراكات المثمرة مع جمارك دبي لزيادة وتعزيز صادرات الإمارات غير النفطية واستثماراتها وتطوير قطاعاتها الاستراتيجية، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية للدولة.

وقال يونس إبراهيم كلبت: استهدف الاجتماع التعريفي الأخير من ورش العمل لاطلاع أعضاء المجلس الاستشاري على الخدمات والمميزات التي توفرها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في أعقاب الشراكة الاستراتيجية مع جمارك دبي والتي من شأنها أن تعزز نمو صادرات الشركات وتوسع أعمالهم في الأسواق الدولية وتسهيل حركة التجارة وتقديم حلول تخفض التكلفة على المصدرين وتضمن لهم حماية مستحقاتهم التجارية والقيام بالأعمال بأمان وثقة.

وقدم كيث بول خلال اللقاءات التعريفية عرضاً عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث تؤدي الشركة دوراً محفزاً في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في الإمارات، تماشياً مع الأجندة الاقتصادية لرؤية الإمارات وتشجيع الشركات الإماراتية لدخول أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتعزيز قدراتها لضمان النمو المستدام، كما تقوم الشركة بتزويد الشركات الإماراتية بالمعرفة المتعمقة واستراتيجيات التصدير.

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