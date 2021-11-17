«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد ومنصتها للخدمات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية موقعها الإلكتروني الجديد، ومنصتها الجديدة للخدمات الرقمية، وذلك بعد دراسات وتحليلات أجراها فريق الهيئة في مجال تجربة المتعاملين ورحلة الاستخدام، فضلاً عن أفضل التجارب العالمية في مجال الحضور الإلكتروني.

وتهدف التحديثات التي تضمنها الموقع الإلكتروني للهيئة tdra.gov.ae إلى توفير أفضل تجربة متعامل، وإثراء المحتوى الرقمي، وتوحيد بيئة العمل الرقمي، حيث تم توحيد تقنيات البرمجة المستخدمة في المواقع الرسمية وكل المنصات التابعة للهيئة، الأمر الذي يعزز الكفاءة والإنتاجية لفرق العمل.

وتهدف منصة الخدمات الرقمية لتقديم خدمات سريعة وسهلة تلبي أفضل تطلعات المتعاملين، وتمكن طالبي الخدمات من الوصول إلى كل خدمات الهيئة في أي وقت، ومن أي مكان تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تشدد على أهمية ريادة الإمارات في الخدمات الحكومية.

وقال محمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة: تضع الهيئة إسعاد المتعاملين نصب أعينها، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير خدماتها وإطلاق المبادرات والخطط التي تلبي طموحات واحتياجات المتعاملين. لقد اعتمدت الهيئة في موقعها الجديد ومنصتها الجديدة للخدمات الرقمية أهم التقنيات بهدف تسهيل عملية تصفح الموقع والوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر.

والارتقاء بعملية تقديم الخدمات، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون حكومة دولة الإمارات من أفضل حكومات العالم في تقديم الخدمات. ويأتي هذا التطور استناداً إلى البنية التحتية المتقدمة للبيئة الرقمية في الدولة، والتي طورتها الهيئة وفق دورها الاستراتيجي في تمكين التحول الرقمي على المستوى الوطني.

وأضاف: ندعو كل المتعاملين والمهتمين إلى زيارتنا من خلال الموقع الإلكتروني الجديد ومنصة الخدمات الرقمية، ونرحب بأي أفكار أو مقترحات أو ملاحظات تتعلق بالمحتويات والتصاميم المستخدمة في المنصتين، علماً أننا كنا دوماً نصغي إلى آراء المتعاملين، وقد أخذنا تلك الآراء في الاعتبار عند تطوير كل من الموقع والمنصة الرقمية.

وأعلنت الهيئة أنه اعتباراً من 14 نوفمبر أصبحت الخدمات الرقمية للهيئة متاحة فقط للمتعاملين المسجلين في نظام الهوية الرقمية (UAEPASS)، وعليه يجب أن يكون لدى المتعامل حساب معرف في الهوية الرقمية، حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمات الرقمية للهيئة، وبهذا الإطلاق تكون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أول جهة حكومية تربط خدماتها الرقمية بشكل كامل بالهوية الرقمية.

وبالنسبة للمتعاملين المسجلين في نظام الهوية الرقمية، فيمكنهم دخول البوابة الإلكترونية لخدمات الهيئة وربط حساباتهم المسجلة في الهوية الرقمية مع حساباتهم المسجلة لدى الهيئة، وفي حال عدم امتلاك المتعامل لحساب مسجل في الهوية الرقمية فيمكنه تحميل تطبيق الهوية الرقمية من المتاجر الإلكترونية المعروفة والتسجيل في التطبيق.

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