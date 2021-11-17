الطباعة ثلاثية الأبعاد استدامة عالم الطيران

المصدر:
  • دبي - عبادة ابراهيم
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"الاتحاد للطيران" تراهن على الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطع صيانة الطائرات 

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