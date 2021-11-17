الطباعة ثلاثية الأبعاد استدامة عالم الطيران استطلاع الرأي ما هي أبرز رسائل إكسبو دبي للعالم؟ Poll التسامح والانفتاح Poll التنمية للجميع Poll التشارك في المعرفة Poll كل ما سبق Poll Buttons عرض النتائج استطلاع الرأي هل تعمل على اكتساب مهارة عمل جديدة بهدف تغيير وظيفتك الحالية؟ Poll نعم Poll لا Poll Buttons عرض النتائج المصدر: دبي - عبادة ابراهيم التاريخ: 17 نوفمبر 2021 ت + ت - الحجم الطبيعي "الاتحاد للطيران" تراهن على الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطع صيانة الطائرات تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App