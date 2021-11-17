إدراج «ديوا» قبل رمضان

المصدر: دبي - رامي عايش

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توقع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إدراج الهيئة في سوق دبي المالي في غضون خمسة شهور.

وقال الطاير على هامش افتتاحه فعاليات الدورة الثانية من المسابقة العالمية لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط»: «نتوقع إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي قبل رمضان المقبل».

وأكد أن الهيئة تستحوذ على مكانة متقدمة بين الشركات والمؤسسات في الإمارة وتتمتع بأداء مالي قوي، مدعومة بأصول تصل لنحو 200 مليار درهم، وأن أداءها الفني والمالي أفضل من الشركات الأوروبية والأمريكية، وفق دراسات دورية أجرتها بالشراكة مع جهات استشارية عالمية محايدة.

وقال الطاير: «كل مؤشرات هيئة كهرباء ومياه دبي خضراء، لافتاً إلى تعيين استشاريين من أجل إتمام عملية الإدراج في السوق المالي»، لكنه لم يسمِّ هؤلاء الاستشاريين.

ولفت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن من أبرز أصول الهيئة محطات كهرباء تنتج 13 ألفاً و200 ميغا-واط، وشبكات تصل إلى آلاف الكيلومترات، إضافةً إلى محطات مياه تنتج 490 مليون غالون مياه، مؤكداً أن جميع أصول الهيئة تقدم خدمات ذات اعتمادية عالية لا يسهل حصرها. وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قد أعلن قبل نحو عشرة أيام، توجه لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي خلال الأشهر المقبلة، ضمن الرؤية التطويرية المعتمدة في لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في الإمارة.

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