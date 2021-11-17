أبوظبي تمدد إعفاء الرسوم السياحية

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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مددت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إعفاء رسوم البلديات على المنشآت الفندقية ودور السينما ومنظمي الفعاليات من الرسم السياحي 10%.

وقالت في تعميم، إن الإعفاء الذي بدأ من 1 يوليو الماضي يستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، وفي حال وجود عقود طويلة الأجل منصوص بها قيمة الرسوم يجوز للمنشأة تحصيلها إيراداً حتى 31 ديسمبر. وفي حال تحصيل أي رسوم بعد 1 يوليو وحتى تاريخ التعميم، وسدادها من قبل المنشأة، ستقوم الدائرة بإرجاعها بشرط عدم وجود مستحقات قبل 1 يوليو.

وفي حال عدم سداد الرسوم يجوز للمنشآت الفندقية اعتبارها إيراداً. وبالنسبة لإعفاء منظمي الفعاليات، فسيستمر حتى 31 ديسمبر 2021، وفي حال تحصيل الرسوم حتى تاريخ التعميم ستقوم الدائرة بإرجاعها.

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