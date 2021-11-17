3.2 تريليونات درهم أصول المصارف بنهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.6% إلى 3.2471 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر الماضي، من 3.2285 تريليونات درهم في نهاية أغسطس.

وذكر المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الصادر أمس، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.3% من 1.7714 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021 إلى 1.7765 مليار درهم في نهاية سبتمبر2021.

وأرجع المركزي زيادة الائتمان نتيجة زيادة بنسبة 0.2% في الائتمان المحلي وزيادة بنسبة 0.8% في الائتمان الأجنبي. وعزا الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة 0.5% و5% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 0.3% و0.9% على التوالي.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7% من 1.9287 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.9423 مليار في نهاية سبتمبر، نتيجة زيادة بنسبة 0.3% في ودائع المقيمين وزيادة بنسبة 3.7% في ودائع غير المقيمين. وبحسب المركزي، ارتفعت ودائع المقيمين بسبب زيادة بنسبة 2.9% و0.7% و4.7% في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 5.5% في ودائع القطاع العام.

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