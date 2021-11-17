سهيل المزروعي: توجه واضح للإمارات لتطوير طاقة الهيدروجين

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تواصلت أمس فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021»، بمشاركة نحو 192 وزيراً ومسؤولاً تنفيذياً، إضافة إلى 1824 شركة من 63 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإمارات لديها خطة واضحة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2050، مشيراً - في مشاركته في جلسة سياسات دعم وتطوير صناعة الهيدروجين المستدام – إلى أن الطاقة في المستقبل ستكون مكلفة، مشيراً إلى أن الكثيرين لا يتحدثون عن ارتفاع الأسعار مع المستهلكين.

وقال: الإمارات لديها توجه مستقبلي واضح لتطوير طاقة الهيدروجين، وتمضي قدماً في خططها المتعلقة بالهيدروجين، وفي الانخراط مع شركائها العالميين، للتركيز على الحصول على مزيج الطاقة المناسب بالتوازي مع مستهدفاتها في حماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وإن الإمارات على استعداد لمشاركة معرفتها في قطاع الطاقة النظيفة.

وتابع: نستهدف في الإمارات تعزيز دور التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة، وإدارة الطلب وترشيد الاستهلاك. ونحن في الدولة منفتحون على جميع أنواع الطاقة التي تتوافق مع مواردنا الطبيعية والبنية التحتية، وحريصون على تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على التوازن بين مختلف مصادر الطاقة، بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ولا سيما المرتبطة بطاقة الهيدروجين بمختلف ألوانه.

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