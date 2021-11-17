أعلى مستوى لثقة المستهلكين بالإمارات في 10 سنوات بالربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

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نشرت «ماجد الفطيم»، شركة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، أمس، تقريرها الربع سنوي «حالة قطاع تجارة التجزئة في الإمارات» للربع الثالث من العام الجاري.

وسجلت ثقة المستهلكين في الإمارات أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات. وتخطى إجمالي الإنفاق - وفق بيانات نقاط البيع في الربع الثالث - المستويات التي تم تسجيلها آخر مرة في 2019 قبل انتشار الجائحة بزيادة نسبتها 7%.

وحدث تحسن كبير في مستويات اطمئنان المتسوقين خلال زياراتهم لمراكز التسوق، كما تحسن الإقبال على أساس سنوي في الربع الثالث بنسبة 18% بين عامي 2020 و2021.

وشهد الإنفاق الاستهلاكي على الفئات العامة من المشتريات نموًا بنسبة 6% بين الربعين الثاني والثالث من العام 2021، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة قدرها 18% في الإنفاق على الإلكترونيات، مما يعكس زيادة مماثلة في الإنفاق على الإلكترونيات قبل انتشار الجائحة بين الربعين الثاني والثالث من العام 2019.

التجارة الإلكترونية

وبشكل غير مفاجئ، واصل قطاع التجارة الإلكترونية اكتساب المزيد من الزخم في الإمارات، كانت القيمة الإجمالية لمبيعات قطاع التجارة الإلكترونية في الربع الثالث من العام 2021 أعلى بنسبة 34% من الفترة نفسها في 2020، وأنفق المستهلكون بزيادة بلغت الربع على التجارة الإلكترونية منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «بالنظر إلى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، يتضح أمامنا مقدار التقدم الهائل الذي أحرزته الإمارات في التعافي من تبعات الجائحة العالمية. وساعدت الرغبة في الاستمتاع بالتجارب الترفيهية وتخفيف الإجراءات الاحترازية في نمو قطاع الترفيه والتسلية بأكثر من 4% بين الربعين الثاني والثالث.

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