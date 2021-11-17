الأسهم تواصل ماراثون الصعود بمكاسب 12.5 ملياراً

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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واصلت أسواق الأسهم المحلية تحقيق مستويات جديدة في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 12.5 مليار درهم مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات منذ الإعلان عن حزم قرارات حكومية كان آخرها الإعلان عن الإدراج المرتقب لـ«سالك» في سوق دبي، وتواصل إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح فصلية قوية.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.99%، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق عند 3287 نقطة بالغاً أعلى مستوى منذ فبراير 2018، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما ارتفع سوق أبوظبي 1% ليصل إلى 8352 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة 3.44 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.14 مليار درهم في أبوظبي و1.3 مليار بدبي. وجرى تداول 1.45 مليار سهم، منها 715.3 مليون سهم في دبي، و742.8 مليوناً بأبوظبي، عبر تنفيذ 26.48 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.43% مع نمو «إعمار العقارية» 1.56% و«ديار» 14.97%. وجرى إيقاف التداول على «إعمار مولز» نهائياً لاستكمال إجراءات الاندماج. وصعد قطاع البنوك 0.16% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.72%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

وزاد قطاع الاستثمار 5% بعد ارتفاع «سوق دبي المالي» 14.78% و«دبي للاستثمار» 0.49% و«شعاع كابيتال» 4.27%. فيما انخفض قطاع النقل 0.62%.

وتزعم سهم «سوق دبي المالي» النشاط مستقطباً 428.8 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 384.57 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» 129.16 مليوناً. وحقق «ديار» أكبر ارتفاع بنسبة 14.97%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً 9.15%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 74.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 2.26% مع نمو «أبوظبي الأول» 2.4% و«أبوظبي التجاري» 2.48% و«أبوظبي الإسلامي» 1.94%، وزاد قطاع العقار 3.25%. وصعد قطاع الاستثمار 0.24% على وقع نمو «ألفا ظبي» 0.8% و«إشراق» 14.81%، فيما استقر «الواحة كابيتال» وانخفض «العالمية القابضة» 0.07%.

ونزل قطاع الاتصالات 0.3% مع هبوط «اتصالات» 0.35%، فيما ارتفع «الياه سات» 0.36%، ونزل قطاع الطاقة 0.67%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط جاذباً 363.16 مليون درهم. وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.91%، فيما كان «مجموعة الشارقة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.91%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 211.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

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