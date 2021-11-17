وزير البترول الهندي: الإمارات شريك استراتيجي

المصدر: (أبوظبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد م. هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، أن الإمارات شريك استراتيجي للهند في مجال الطاقة، مضيفاً أن بلاده تعد ثالث أكبر دولة في العالم مستوردة ومستهلكة للنفط، وقد استوردت من الإمارات مواد هيدروكربونية بقيمة 14.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ما نسبته 33.3% من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» - على هامش مشاركة بلاده في «أديبك 2021» - إن الهند والإمارات تربطهما علاقات قوية راسخة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة وتشهد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين نمواً وتطوراً مستمراً، خاصة التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وأعرب عن تطلعات بلاده لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مجال الطاقة والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي في هذا المجال الاستراتيجي. وأضاف أن بلاده لديها مشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتبر الهند من أوائل الدول التي عملت على الاستفادة من الطاقة الشمسية، وأن لدى الهند برنامجاً طموحاً في هذا الشأن للمساهمة بتعزيز الجهود الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز