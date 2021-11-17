جوائز «أديبك» تتوج الفائزين لدعم التحول في نظام الطاقة العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد «أديبك» حفل تكريم الفائزين بجوائز «أديبك» 2021 وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي بحضور قادة قطاع النفط والغاز. واحتفى حفل جوائز أديبك 2021 بالشركات والجهات المبتكرة التي تعمل منذ الآن على جعل قطاع النفط والغاز جاهزًا للمستقبل وتشجيع نماذج الأعمال الإبداعية، ودعم الاستدامة البيئية، وتشجيع قوى العمل الموهوبة.

وكانت شركة «سيمنز للطاقة» وشركة «داتا غومبو»، الشركة الناشئة في الولايات المتحدة في قطاع سلسلة الكتل «البلوك تشين» وشركة «أرامكو» السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» من بين الفائزين بجوائز أديبك لهذا العام، حيث كرم قطاع الطاقة الأفكار المبتكرة والتميز والمبادرات النوعية التي من شأنها إحداث تغيير جذري في القطاع وترسيخ مكانته للنمو والازدهار في مستقبل خالٍ من الكربون.

واستقطبت الجوائز 709 مشاركات من 54 دولة من خلال 10 فئات. وإضافة إلى الشركات الفائزة تم منح جوائز أديبك أيضًا لشخصيتين متميزتين. وحصل الدكتور فاتح بيرول الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة منذ 2015، على جائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2021، وحصلت بشاير الدكان، التي تعمل في شركة أرامكو السعودية، على جائزة أفضل خبير تقني شاب للعام.

تأثير كبير

قالت فاطمة النعيمي، رئيس مجلس إدارة جوائز أديبك والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال: قمنا بتكريم الشركات والأفراد الذين يتركون تأثيرًا كبيراً دائمًا على صناعتنا من خلال اغتنام الفرص وقيادة التغيير التحويلي مع تبني الرقمنة والاستدامة والبحث والابتكار والشراكات والتنوع والمواهب الشابة، وذلك بالتزامن مع احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي لها والشروع في الرحلة إلى الخمسين عامًا القادمة».

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