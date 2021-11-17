11 شركة مصرية في المعرض

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري – في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، بالحضور القوي في «أديبك» الذي يشهد مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في قطاع الطاقة من مختلف دول العالم في الحدث الكبير.

وأوضح أن براعة التنظيم وحسن اختيار المشاركين والمحاضرين وتنظيم الجلسات ليس بغريب على الإمارات، مؤكداً أن «أديبك 2021» يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يترقب العالم وخبراء البترول والغاز وشركات الطاقة ما يحدث في «أديبك 2021».

وأضاف أن مصر تشارك في «أديبك 2021» بجناح متميز يضم 11 شركة مصرية متخصصة تستعرض أهم المشروعات المصرية ونجاحات صناعة البترول والغاز في مصر وأهم الفرص الاستثمارية الجاذبة ومقومات النجاح والجذب الاستثماري والجهود الجارية لتحديث وتطوير القطاع.

وشارك المهندس طارق الملا بإحدى جلسات «أديبك» وتحدث عن الطاقة في شرق البحر المتوسط ودور مصر بمواردها من الغاز الطبيعي والاكتشافات الجديدة والسياسات الحديثة التي تدعم تطوير الصناعة، وخلق فرص جديدة وتنويع سوق الطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز