«أدنوك» تستثمر 22 مليار درهم لتعزيز قطاع الحفر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس خلال فعاليات «أديبك 2021»، تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى حوالي 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر، وذلك في إطار مساعيها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الإدراج الناجح لأسهم شركة «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتكتسب هذه العقود أهمية كبيرة في أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز وإنجاز وتهيئة الآبار، وسيتم إعادة توجيه حوالي 60% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقود. كما يتوقع توفير فرص عمل للمواطنين من قبل الشركات الفائزة بالعقود. وتدعم القيمة المحلية المضافة بصورة مباشرة أهداف مبادئ الخمسين لدولة الإمارات.

رؤوس آبار

وسيتم تصنيع رؤوس آبار بقيمة تتجاوز 3.3 مليارات درهم وأدوات ومعدات حفر وتهيئة وتجهيز الآبار بأكثر من 2.6 مليار درهم داخل الإمارات، إضافة إلى جميع حاملات أنابيب التغليف والتبطين. وستسهم هذه العقود في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 679 مليون درهم في الاقتصاد المحلي لتأسيس منشأتين لتصنيع وتجميع رؤوس الآبار وتعزيز قطاع تصنيع وتجميع المعدات المتعلقة بالحفر، وتمكين التصنيع المحلي لـ 20 منتجاً جديداً في مجال حفر واستكمال الآبار.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تؤكد هذه الاستثمارات الضخمة في مجال معدات الحفر التزامنا بتعزيز القيمة من مواردنا الهيدروكربونية بشكل مسؤول وزيادة سعتنا الإنتاجية لمواكبة تزايد احتياجات العالم من النفط لعقود مقبلة، خاصةً وأننا من المنتجين الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم. ونجحت أدنوك في ترسية هذه العقود بأسعار تنافسية مما يتيح خفض التكاليف».

وأضاف: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وأهداف المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة، تركز أدنوك على دعم نمو وتنويع الاقتصاد المحلي وتنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. وستسهم هذه العقود بشكل مباشر في تحفيز نمو القطاع الخاص وتعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل متخصصة لمواطني دولة الإمارات».

وتصل قيمة عقد المشتريات الخاص برؤوس الآبار والمكونات ذات الصلة إلى 12 مليار درهم، مما يجعلها الأكبر من نوعها في العالم في هذه الفئة. وحصلت شركة «الخليج لخدمات ولوازم حقول النفط»، وكلاء شركة «تكنيب إف إم سي» في الإمارات، و شركة «الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدودة»، وكلاء شركة «بيكر هيوز» في الإمارات، على حصة متساوية من العقد الذي تصل مدته إلى 10 سنوات.

وتصل قيمة عقد المشتريات الخاص بمعدات حفر وتهيئة الآبار والخدمات ذات الصلة إلى 8.6 مليارات درهم، مما يجعله أيضاً الأكبر في العالم في هذه الفئة. وتمت ترسية العقد على شركة «شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه» (شلمبرجير)، وشركة «وذرفورد بن حمودة» (وذرفورد)، حيث تبلغ حصة «شلمبرجير» حوالي 5.18 مليارات درهم، في حين تبلغ حصة «وذرفورد» حوالي 3.42 مليارات.

اتفاقيتا شراكة

من ناحية أخرى، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«القابضة» (ADQ) أمس اتفاقيتي شراكة تنضم بموجبهما شركتا «جي إس إنرجي» الكورية و«ميتسوي وشركاه المحدودة» (ميتسوي) اليابانية كشريكين إلى جانب «فرتيجلوب» في المشروع المشترك لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية المتكاملة بالرويس.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الوقود منخفض الكربون والاستفادة من الطلب العالمي الناشئ على الأمونيا الزرقاء كوقود حامل للهيدروجين النظيف.

اهتمام متزايد

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية اهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد بالاستثمار في المشاريع والفرص التي تتيحها منظومة «تعزيز» الصناعية وتستفيد من النجاح الذي حققته أدنوك و«فرتيجلوب» مؤخراً في بيع شحنات تجريبية من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون لعملاء في اليابان وكوريا. وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر:

«تماشياً مع خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين) التي أعلنت عنها الإمارات مؤخراً، تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع (جي إس إنرجي) و(ميتسوي ) اللتين تعدان من أكبر شركات الطاقة العالمية في آسيا، التزام أدنوك بزيادة إنتاجها من الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون وجهودنا المستمرة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً لإنتاج الوقود منخفض الكربون.

وفيما يسعى العالم لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، نتطلع للتعاون الوثيق مع شركائنا الجدد لتطوير أسواق جديدة للهيدروجين وتوسيع نطاق استخدامات الأمونيا منخفضة الكربون لتلبية احتياجات أسواق التصدير العالمية وقطاعي الطاقة والصناعة في كوريا واليابان».

وأضاف: بفضل دعم القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الصديقة في المجالات كافة، ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وثيقة مع كل من جمهورية كوريا واليابان تستند إلى عشرات السنين من الشراكة التجارية الراسخة.

وستوفر اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي أبرمناها اليوم فرصاً لتعزيز التعاون خصوصاً في اقتصاد الهيدروجين الذي يشهد نمواً متسارعاً، وتسهم كذلك في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال الوقود منخفض الكربون وتتيح لها الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنامية في هذا المجال.

أنابيب التغليف والتبطين

تصل قيمة عقد المشتريات الخاص بحاملات أنابيب التغليف والتبطين إلى 1.24 مليار درهم ويستمر 5 سنوات مع خيار التمديد لمدة عامين.

وتمت ترسية هذا العقد على شركة «وذرفورد بن حمودة»، وكلاء شركة (وذرفورد) في الإمارات والشركة «العربية المتحدة للهندسة وخدمات حقول النفط»، وكلاء شركة (بيكر هيوز) في الإمارات، في حين تمت ترسية عقد مستلزمات التثبيت بالإسمنت على شركة «الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط»، وكلاء شركة (داونهول برودكتس) بالإمارات، وشركة «بست بك جنرال تريدنج»، وكلاء شركة (ني اوز انرجي) في الإمارات، وشركة «المنصوري للاختصاصات الهندسية»، وكلاء (سلجهمر) في الإمارات.

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