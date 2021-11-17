خالد بن محمد بن زايد يزور «أديبك»

المصدر: أبوظبي – البيان

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زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021).

والتقى سموّه، خلال جولته في المعرض، قادة قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث الابتكارات التي تم تطويرها في إطار جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية والفرص المتاحة لدعم التحول في قطاع الطاقة.

كما زار سموّه عدداً من أجنحة الدول وشركات الطاقة العالمية المُشاركة في المعرض، بما في ذلك جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث أشاد سموّه بالجهود التي تبذلها الشركة في تطوير حلول الطاقة المُستدامة، والإنجازات التي حقّقتها في إنتاج النفط الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون عالمياً.

ويستضيف معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021) أكثر من 100 ألف متخصص وخبير في مجال الطاقة ونحو 2000 شركة لعرض أحدث مستجدات قطاع النفط والغاز في العالم. كما يُعدّ المعرض فرصة لخبراء مجال الطاقة لتبادل الخبرات والمعارف والتعاون المُشترك ومناقشة سُبل إيجاد أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع.

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