«نتورك إنترناشيونال» و«إن بي سي آي إنترناشيونال» توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في واجهة الدفع الموحدة بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة «إن بي سي آي إنترناشيونال بيمنتس»، الذراع الدولية للشركة الوطنية للمدفوعات في الهند، مذكرة تفاهم تُناقش سبل التعاون بشأن قبول نظام الدفع الفوري عبر الهاتف المحمول «واجهة الدفع الموحدة» الذي توفره الشركة في الإمارات.

ويعود التعاون المقترح بالفائدة على زوار الإمارات القادمين من الهند عبر تمكينهم من سداد المدفوعات بسلاسة عبر تطبيقات الهاتف المتحرك القائمة على نظام «واجهة الدفع الموحدة»، والمعتمدة على البنية التحتية الموثوقة لشركة «نتورك إنترناشيونال» في مجال المدفوعات وشبكتها القوية في الإمارات. ومن المتوقع أن يبدأ طرح حلول نظام «واجهة الدفع الموحدة» باستخدام الهاتف المحمول عبر شبكة التجار ومنافذ البيع بالتجزئة الرئيسية التابعة لـ «نتورك إنترناشيونال» في الإمارات خلال الربع الأول 2022، بما يشمل قطاع المجوهرات ومحلات السوبرماركت وتجار التجزئة في السوق الحرة.

و«واجهة الدفع الموحدة» هي منظومة للمدفوعات الفورية طورتها الشركة الوطنية للمدفوعات في الهند لتسهيل إجراء المعاملات بين البنوك. وأضحت «واجهة الدفع الموحدة» واحدة من أنجح منظومات الدفع الفوري على مستوى العالم، حيث توفر ميزات تعتمد على السهولة والسلامة والأمن في المعاملات بين الأفراد والتجار. وفي عام 2020، ساعدت «واجهة الدفع الموحدة» على إجراء معاملات بقيمة 457 مليار دولار، تعادل تقريباً 15% من الناتج المحلي الإجمالي للهند.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال»: «تعد الإمارات وجهة مفضلة للزوار القادمين من الهند، ومن شأن توفير خيارات دفع موثوقة ومألوفة عبر الهاتف المتحرك مثل «واجهة الدفع الموحدة» أن يتيح للزوار سداد أثمان مشترياتهم في الدولة بمنتهى الأمان والسهولة.

وفي ضوء التوجه المتنامي لاعتماد المدفوعات الرقمية كوسيلة دفع مفضلة حول العالم، ويسعدنا أن نخوض النقاشات المثمرة حول تقديم حلول الدفع عبر الهاتف المتحرك بالاعتماد على نظام طواجهة الدفع الموحدة" عبر شبكة شركاء الشركة من التجار في الدولة».

وكانت «نتورك إنترناشيونال» أعلنت في مطلع هذا العام أنها تعتزم قبول نظام الدفع الهندي «روباي» بهدف تعزيز نطاق قبول أنظمة وشركات المدفوعات لدى التجار في الإمارات.

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