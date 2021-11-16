«سند» توقع اتفاقية تمويل مع «أبوظبي الأول» بـ 100 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «سند» المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، عن توقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون دولار مع بنك أبوظبي الأول.

وتسهم صفقة التمويل الجديدة التي تم توقيعها على هامش معرض دبي للطيران 2021 في توسيع نطاق الشراكة التي تجمع بين سند وبنك أبوظبي الأول منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، لتتجاوز بذلك قيمة الاتفاقيات المالية بين المؤسستين الإماراتيتين حاجز 950 مليون دولار. وتهدف التمويلات المتنوعة إلى تعزيز محفظة أعمال سند في السوق العالمية لتأجير المحركات وقطع الغيار.

وقال تروي لامبيث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: تُعد شراكتنا الراسخة مع بنك أبوظبي الأول أطول وأكبر شراكة مصرفية عقدتها المجموعة حتى يومنا هذا، حيث ساهمت بشكلٍ أساسيٍّ في تعزيز مكانتنا كأحد أكثر شركاء التمويل موثوقية ومصداقيةً في هذا القطاع.

ولطالما عملنا من خلال شراكاتنا الوثيقة مع شركائنا المصرفيين لتقديم أفضل الحلول المالية لعملائنا، ويسرّنا اليوم ترسيخ علاقتنا مع بنك أبوظبي الأول من خلال صفقة التسهيلات الجديدة، مما يضعنا في موقع ممتاز لتوسيع عروض منتجاتنا وخدماتنا في قطاع الخدمات الصناعية.

بدوره، قال مهند البورنو، رئيس الخدمات المصرفية الدولية لدى بنك أبوظبي الأول: نفتخر بشراكتنا المستمرة مع سند وبدورنا في دعم نمو الشركة وتكريس موقع أبوظبي كمركزٍ عالميّ لقطاع الطيران.

ونتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في توسيع علاقتنا مع سند وتعزيز ثقتنا الراسخة بهذه الشركة وإمكانياتها المستقبلية نظراً لما تتمتع به من تميز كبير في قطاع الطيران. ونقدّر علاقتنا القوية مع سند ومبادلة ونتطلّع لتقديم مزيد من الدعم والمساهمة في نموّ الشركتين في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن بنك أبوظبي الأول وقع منذ عام 2011 عدّة اتفاقيات مالية مع سند لدعم البرامج القائمة والجديدة المعنية بتوفير المحركات الاحتياطية والمكونات الخاصة بطائرات العملاء من مختلف أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز