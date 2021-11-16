تعاون بين «هالكن» و«أنسيس» حول حلول المحاكاة الهندسية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت شركة «هالكن» اتفاقية لمدة خمسة أعوام لاستخدام حلول المحاكاة الهندسية من شركة «أنسيس» والترويج لتبنيها في جميع الشركات التابعة لمجموعة «إيدج».

تأتي الاتفاقية التي تم توقيعها في معرض دبي للطيران 2021، بناءً على تفاهم سابق يعود إلى عام 2019 بين شركات «هالكن» و«أنسيس» و«فلويد كودس» لكي تحصل شركات «إيدج» على النفاذ إلى محفظة «أنسيس» الكاملة من الحلول، ما يتيح لشركة «هالكن» الاضطلاع بمنتجات دفاعية هندسية رائدة في الإمارات.

وقد تم ترقية هذه الشراكة الآن للاستفادة من «أنسيس» بوصفها منصة المحاكاة الوحيدة التي تستخدمها هالكن والشركات الأخرى التابعة لمجموعة إيدج، بهدف تطوير منتجات دفاعية مبتكرة ورعاية مهندسي المحاكاة الشباب في المنطقة.

وتعد «أنسيس» شركة رائدة عالمياً في المحاكاة الهندسية، إذ تعمل على تمكين الشركات العالمية المبتكرة من تزويد عملائها بمنتجات أفضل بكثير. وتسهم «أنسيس» في حل أكثر تحديات التصميم تعقيداً وهندسة المنتجات من خلال توفير أفضل وأوسع محفظة من برمجيات المحاكاة الهندسية.

بدورها، تعتبر «فلويد كودس» شريك القنوات لشركة «أنسيس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي الشركة المخوّلة بتوفير برمجيات المحاكاة الهندسية من «أنسيس»، إضافة إلى تقديم الدعم المعتمد في التدريب والتطبيق للمهنيين والعاملين في المجال الهندسي في المنطقة.

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة هالكن: «تعكس هذه الاتفاقية الممتدة لخمسة أعوام استمرار جهودنا في تطوير قدراتنا الهندسية في الإمارات والتي أصبحت تشمل الآن صقل مهارات مواهبنا من المهندسين. وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في مجموعة إيدج، خصوصاً وأن الشراكة مع شركات مرموقة عالمياً مثل أنسيس وفلويد كودس تساعدنا على تسريع وتيرة قدراتنا السيادية».

وتتماشى الاتفاقية مع مشروع الـ300 مليار، الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة في الإمارات في بداية هذا العام والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 133 إلى 300 مليار درهم خلال الأعوام العشرة المقبلة.

بدوره، قال رافي كومار، نائب رئيس مبيعات القنوات العالمية في «أنسيس»: «إننا سعداء جداً بالشراكة مع هالكن وأن نكون مزوداً موثوقاً لحلول المحاكاة الهندسية المبنية على الفيزياء المتعددة والحوسبة عالية الأداء. ومن خلال التعاون مع شريك القنوات «فلويد كودس»، نتطلع قدماً إلى دعم هالكن وشركات إيدج الأخرى لتعزيز ابتكاراتها وجهودها لتطوير المنتجات».

يذكر أن «هالكن» هي جزء من قطاع الصواريخ والأسلحة التابع لـ«إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره والتي تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

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