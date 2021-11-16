تعاون بين «إيدج» و«L3Harris»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «إيدج» عن توقيع اتفاقية بين «إيرث»، التابعة لها، وشركة «L3Harris»، لفتح مركز خدمة أنظمة سلسلة «WESCAM MX» الكهروبصرية وتحت الحمراء في الإمارات.

وقال عمر الزعابي، نائب الرئيس الأول رئيس الاستحواذ على البرامج في «إيدج»: من خلال التعاون مع «L3Harris»، سننشئ منشأة تجميع متطورة تمكّن المستخدمين النهائيين هنا في الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة، من الاستفادة الكاملة مما تقدمه كل من «إيرث» و«L3Harris» من حلول جاهزة وتبادل أكبر للمعرفة لتزويدهم الخدمات التكنولوجية والهندسية واللوجستية الفائقة لأنظمة سلسلة WESCAM MX الكهروبصرية وتحت الحمراء.

وأضاف: تواصل «إيدج» إقامة علاقات مهمة من الناحية الاستراتيجية للاستفادة من مكانتها مجموعة إقليمية رائدة في التقنيات المتقدمة لتقديم حلول متطورة للعملاء في قطاع الدفاع وغيره، وتعزيز القدرات الوطنية لدولة الإمارات في هذا المجال.

وسيتم تزويد منشأة الخدمة المُحسّنة التي تبلغ مساحتها 42.000 قدم مربعة، والمقرر تشغيلها في عام 2022، والتي يديرها بشكل رئيس مواطنون إماراتيون، الأدوات المطلوبة لخدمة أنظمة سلسلة WESCAM MX الكهروبصرية وتحت الحمراء على المستوى الإقليمي، مع توطين إمكانات الصيانة في القوات المسلحة الإماراتية.

وقالت كريستين هيوستن، رئيسة قسم الأنظمة الكهروبصرية في «L3Harris»: تواصل الشركة الاستثمار في إنشاء منظومة متقدمة لرعاية العملاء وإنشاء أساس للدفاع الوطني المعتمد على الذات عالمياً. جنباً إلى جنب مع خبرة إيرث المحلية وتفانيها في تنفيذ المهام في الوقت الفعلي، سيزيد هيكل الدعم الإقليمي لدينا من التوافر التشغيلي للعملاء ويقلل من أوقات الاستجابة للصيانة.

وتمتلك «إيدج» خبرة واسعة في مجال الأنظمة الكهروبصرية وتحت الحمراء، إذ تدير مركز التميز للأنظمة الكهروبصرية الخاص بها، وهو أول منشأة من نوعها في الإمارات والأكبر في المنطقة، ويعمل منشأة لتطوير المنتجات واختبارها والصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز