633 % نمو مبيعات الدرهم في بريطانيا

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصد مؤشر «مصروفات العُطلات من مكاتب البريد» أو «بوست أوفيس هوليداي موني» لعام 2021، الجديد من نوعه، ارتفاعاً في حجم مبيعات الدرهم في المملكة المتحدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بنسبة 633%، بالمقارنة بمبيعاتها خلال الشهرين نفسهما من العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع هائل متوقع في أعداد البريطانيين الذين سيتدفقون على الدولة، وبصفة خاصة دبي، خلال الفترة القصيرة المقبلة لقضاء عطلات الشتاء وأعياد الميلاد.

ويُعد المؤشر الذي يصدر لأول مرة هذا العام مبتكراً في فكرته، والتي تعتمد على رصد أبرز توجهات الطلب المكبوت بفعل تأثيرات جائحة «كوفيد19» لدى السائحين البريطانيين على السفر خارج بريطانيا لقضاء عطلات الشتاء، وذلك بعد أن تسببت الجائحة في منعهم من السفر لفترة طويلة امتدت لما يزيد على عام في بعض الوجهات.

ويستشف المؤشر أبرز الوجهات المُنتظر أن يتوافد عليها البريطانيون خلال عطلات الشتاء المقبل من خلال رصد حجم شراء البريطانيين للعملات الرسمية المتداولة في هذه الوجهات من مكاتب البريد، وهي الجهة الرسمية المخولة ببيع العملات الأجنبية في بريطانيا.

وأفاد التقرير المرفق بالمؤشر بأن عملات لوجهات سياحية أخرى تقليدية للبريطانيين سجلت ارتفاعاً في أحجام مبيعاتها في المملكة المتحدة خلال الشهرين الأخيرين أيضاً، ومنها «كرونة»، عملة آيسلندا، والتي سجلت ارتفاعاً سنوياً في حجم مبيعاتها في بريطانيا في غضون الشهرين الماضيين بنسبة 3009%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز