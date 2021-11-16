«إنترسكت باي لكزس دبي» يعلن عن الفائز بمسابقة الشيف الشاب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مطعم إنترسكت باي لكزس، المطعم الشهير الواقع في قلب مركز دبي المالي العالمي، والذي تديره مجموعة الفطيم للسيارات، عن الفائزة في «مسابقة الشيف الشاب»، التي أطلقها المطعم لدعم الطهاة الشباب والموهوبين في دبي.

وقد تم اختيار ثلاثة متسابقين من مجموعة المواهب المحلية الشابة المشاركة من مدرسة سكافا لتعليم فنون الطهو في دبي، حيث يتنافس الطهاة فيما بينهم من خلال ابتكار أطباق طعام مميزة تعكس شخصياتهم وأسلوبهم ومهاراتهم. ستحصل الشيف الفائزة حياة موسى على فرصة تقديم قائمة الطعام الخاصة بها والمكونة من ثلاثة أطباق لضيوف المطعم في مركز دبي المالي العالمي طوال شهر كامل.

وقدم المشاركون الثلاثة، الشيف حياة موسى يلما والشيف منير منساب والشيف هالة بصار قوائم الطعام الخاصة بهم إلى لجنة تحكيم تضم كابوتشيني ليبلون، مساعد المدير العام في إنترسكت باي لكزس، وسمانثا وود، الناقدة الحائزة على جوائز والمتخصصة بقطاع الضيافة، وبانج لونج تشين، رئيس الطهاة في كويا أبوظبي، وماثيو بالبينو، رئيس الطهاة في مطعم بييرز باي بيير جانيير، والشيف رافيكان أفادولا، رئيس الطهاة في إل بي إم أبوظبي، وأليكس أوغوستي justfoodxb@، وسامينا ميرشانت، الحائزة على جائزة فيلم فير سوشيال لعام 2021.

وأثارت الشيف حياة إعجاب الحكام من خلال قائمة الطعام المنسقة التي قدمتها وتضمنت مقبلات من تارت الخرشوف، وطبقاً رئيسياً من قطع لحم الضاني وحلوى من تارت الليمون.

وقال كابوتشيني ليبلون، مساعد المدير العام في إنترسكت باي لكزس: «نحن سعداء جدًا بإطلاق هذه المسابقة التي تدعم المواهب المحلية وتحفز الجيل الجديد من الشباب على العمل والمشاركة في قطاع المأكولات والمشروبات.

لقد ذهلنا بمستوى المواهب ومهارات الطهي لدى المشاركين أجمع، لكن مهارات الطهي والإبداع التي قدمتها الشيف حياة في قائمة طعامها الخاصة جعلتها تتألق وتطغى على باقي المتسابقين. لقد تميزت أطباقها بنكهات لذيذة بالتوازي مع طريقة عرض مدروسة جيدًا.

ونثني أيضًا على جهودها المتمثلة في صنع عجين الفطير بكاملها الأمر الذي يظهر نضوج قدراتها في الطهي وثقتها بنفسها. نحن ننتظر بشغف انضمامها إلى المطعم في هذا الشهر، حتى يستمتع عملاؤنا بإبداعاتها».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز