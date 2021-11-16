مشاركة قوية لأيرلندا الشمالية في معرض التعدين 2021

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مجموعة من الشركات البارزة في أيرلندا الشمالية والمتخصصة في قطاع التعدين، والمحاجر، ومناولة المواد السائبة في معرض التعدين بدبي. وحضر المعرض غوردون ليونز، وزير الاقتصاد في أيرلندا الشمالية، الذي يشارك هذا الأسبوع في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الإمارات.

وقال غوردون ليونز: يتسم قطاع التعدين والمحاجر بأهمية محورية في دعم الصناعات الحيوية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وحققت الشركات في أيرلندا الشمالية نجاحات كبيرة في هذا القطاع واكتسبت خبرات ومعارف متراكمة على مدار عقود من الزمن، وهي اليوم تحمل خبراتها وقصص نجاحها إلى المنطقة. لقد وصل معدل النمو في صادرات معدات وآليات مناولة المواد إلى أكثر من 40%، ونحن حريصون على الاستمرار في دعم الشركات من أيرلندا الشمالية حتى تتمكن من توسيع نطاق خدماتها وتحقيق النمو في هذه المنطقة.

وتتمتع شركات أيرلندا الشمالية بسجل راسخ من العمل على توفير المنتجات والحلول لمشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي هذا الإطار، قامت شركة «سي دي إي» CDE، وهي شركة متخصصة في مجال المعالجة الرطبة، بإنشاء وتشغيل مصنع لشركة معدنون للتعدين في السعودية، مزود بمحطة غسيل رمل السيليكا بسعة 75 طناً في الساعة. وسيستخدم المصنع الجديد تقنية CDE لإنتاج رمل السيليكا عالية الجودة بسماكة تتراوح بين 0 و600 ميكرون. وتتميز هذه التقنية بالمساهمة في الحد من استهلاك المياه المكلفة بشكل كبير.

وتتضمن قائمة الشركات المشاركة شركة باورسكرين، وهي شركة متخصصة في مجال معدات السحق والطحن والغربلة المتنقلة لقطاعات التعدين والمحاجر. وتقدم شركة تيليستاك في المعرض حلولًا لمناولة البضائع السائبة. ونجحت هذه الشركة في تسليم أنظمة تفريغ إلى ميناء صلالة في سلطنة عمان. من جانبها، تعرض شركة سانسوتيك أجهزة استشعار لاسلكية للصناعات الثقيلة.

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