مشروع محمد بن راشد للطيران يفتتح مركز الطائرات العمودية «دبي هيليبارك» لخدمة عملائه العالميين

المصدر: دبي- البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس مجلس إدارة مطارات دبي، افتتح مشروع محمد بن راشد للطيران، مركز الطائرات العمودية «دبي هيليبارك» بالشراكة مع شركة «إير شاتو إنترناشونال»، المشغل الخاص الرائد لمهابط الطائرات العمودية في دولة الإمارات.

ويقع المركز الجديد الذي سيتم إنشاؤه على مساحة تتجاوز 42,800 متر مربع، بجوار مبنى الطيران الخاص، على أن يجري تسليمه على مرحلتين، حيث بدأ تشغيل المرحلة الأولى حالياً، بينما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة للمشروع في 2023.

حضر حفل الافتتاح خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، والدكتور سمير محمد، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة «إير شاتو إنترناشونال»، وشيلتون توني إيرودايراج، الشريك المؤسس للشركة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

ويعد المركز الأكبر من نوعه، حيث يستوعب ثماني طائرات عمودية لتسهيل حركة التنقل بين مراكز الأعمال والمناطق السياحية على مستوى دولة الإمارات. ويتميز أيضاً بوجود صالة لكبار الشخصيات وفق أعلى المستويات العالمية لاستقبال الشخصيات التي تستخدم مبنى الطيران الخاص، وتقديم أفضل المرافق ووسائل الراحة حال هبوط طائراتهم الخاصة.

وسيوفر «إير شاتو» أيضاً خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، كما سيشمل المشروع الجديد صالة عرض لأحدث الطائرات العمودية من كبرى شركات التصنيع العالمية الرائدة. وسيتيح المشروع فرصاً للعديد من مالكي الطائرات العمودية الخاصة من الأفراد والشركات لاستئجار مواقف داخل المركز، وضمان سهولة الوصول إلى مهابط الطائرات العمودية الأخرى.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة «إير شاتو إنترناشونال»، بتسليم وإدارة وتشغيل المركز اعتماداً على خبرتها التي تزيد على 50 عاماً في قطاع الطيران.

وسائل حصرية

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: «يسعدنا إطلاق المركز الجديد الذي سيوفر لكبار الشخصيات رحلات طيران سلسة من مطار آل مكتوم الدولي إلى العديد من مهابط الطائرات العمودية في دبي وأبوظبي ومواقع أخرى في الإمارات. وفي ظل توافد الزوار على الإمارة لحضور فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، يتوقع أن يقبل العملاء المحتملون على استخدام وسائل النقل الفخمة والحصرية لتلبية متطلباتهم خلال زيارتهم إلى دبي. وفي الوقت ذاته، نأمل أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في تأجير الطائرات العمودية ووسائل النقل للمسافات القصيرة الموجهة لهذه الفئة طوال مدة انعقاد «إكسبو 2020 دبي».

جودة الضيافة

وقال الدكتور سمير محمد، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة «إير شاتو إنترناشونال»: «لا شك أننا سعداء بالاهتمام الكبير الذي حظينا به من قبل شركائنا الرئيسيين لتقديم الدعم للعملاء الذين يرغبون في استخدام مركز الطائرات العمودية. إننا ننطلق من هدف مهم يتمثل في إحداث تأثير كبير على جودة الضيافة والخدمات التي ستوفرها شركتنا لعملائها، وسنبذل كل جهد ممكن لتلبية توقعاتهم».

من جهته، قال شيلتون توني إيرودايراج، الشريك المؤسس لشركة «إير شاتو إنترناشونال» : «بعد تسليم المرحلة الأولى، نتطلع إلى افتتاح المبنى أمام السياح الذين يزورون دبي، ويرغبون في استخدام خدمات الطائرات العمودية لمشاهدة أفق دبي الجميل. وسنركز جهودنا أيضاً على تقديم رحلات على متن طائرات أحادية وثنائية المحرك، لتوفر تجربة طيران ليلية فريدة للزوار».

ويضم المركز الجديد أكبر صالة عرض لبيع الطائرات العمودية، ومركزاً للتدريب على مستوى دولة الإمارات، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لمالكي هذه الطائرات.

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