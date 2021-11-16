دوريات الدفاع المدني تعزز إجراءات السلامة في معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تنفذ الدوريات والفرق الراجلة في الدفاع المدني بدبي عمليات تأمين معرض دبي للطيران 2021، وفق الخطة التشغيلية المقررة، تحت مظلة لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، لتحقيق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لزوار المعرض من كبار الشخصيات والمشاركين وأفراد الجمهور.

وتتمثل مهام الدوريات الراجلة خلال المعرض في أدوار مختلفة، من بينها نشر الثقافة الوقائية ومحاور التوعية، والاطلاع على معايير واشتراطات السلامة التي تم تطبيقها في المعرض، وحظيت بالتقدير والإشادة، كما يعمل رجال الإطفاء والإنقاذ في الفرق الراجلة على مدار 24 ساعة، مع تقديم التقارير الميدانية إلى غرفة العمليات، بما يعزز إجراءات السلامة والوقاية.

وأكد العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، أن الدوريات الراجلة تؤدي مهامها بكفاءة ومهنية ضمن خطة التأمين الشاملة لتأمين فعاليات وأنشطة معرض دبي للطيران، ووفق الخطط الاستباقية والتشغيلية المتكاملة والاستراتيجيات التي تضمن سلامة وحماية المشاركين والزوار، وتؤدي جميع فرق عمل الدفاع المدني ووحداته التخصصية دورها الوطني المسؤول بدقة واحترافية، ضمن أفضل الممارسات العملية والتطبيقية الناجحة.

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