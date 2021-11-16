«الإمارات الإسلامي» يقرع جرس افتتاح التداول بناسداك دبي احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

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قرع صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي احتفالاً بإدراج المصرف صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

واستقطب الإصدار القياسي لصكوك الإمارات الإسلامي لأجل 5 سنوات، والحائز تصنيف A+ من فيتش للتصنيف، وبعائد 2.082%، طلبات اكتتاب تعادل 2.4 مرة من المستوى المستهدف، ما يعكس ثقة المستثمرين بالآفاق المستقبلية للمصرف.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: سعداء بالإقبال الكبير على إصداراتنا من الصكوك من المستثمرين على المستوين الإقليمي والعالمي، ما يؤكد ثقتهم الكبيرة بقوة المقومات الأساسية للإمارات الإسلامي، واستراتيجية نموه، وقدرته على تعزيز واستدامة النمو.

ونود في هذا السياق أن نتقدم بالشكر إلى بورصة ناسداك دبي لدورها الحيوي في توفير بيئة أسواق مالية عالمية المستوى توثق روابطنا بالمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وسيُسهم الإصدار في دعم وتعزيز خطط تنمية أعمال الإمارات الإسلامي إذ إنه لطالما كان سبّاقاً في الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن حريصون على الالتزام بدعم أجندة الدولة لتكون نموذجاً يُحتذى به في مواجهة التحديات العالمية.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: تُرحب ناسداك دبي بأحدث إصدارات الإمارات الإسلامي من الصكوك وذلك في إطار دورها الفاعل في دعم نمو قطاع التمويل الإسلامي وتلبية متطلبات جهات الإصدار الرائدة في الإمارات وعلى المستوى العالمي بحسبانها البورصة المالية الدولية في المنطقة.

ويعكس الإصدار والإدراج الناجحان لتلك الصكوك ثقة مُصدري أدوات الدخل الثابت بوجه عام والصكوك على الخصوص بما توفره ناسداك دبي من قواعد تنظيمية متطورة ونحن ملتزمون تعزيز خدماتنا بما يلبي تطلعات جهات الإصدار والمستثمرين وبما يمكن مصدري الصكوك الإماراتيين والإقليميين والدوليين من جمع السيولة المطلوبة لتنفيذ خطط النمو الاستراتيجية ويسهم أيضاً في توفير فرص استثمارية متنوعة.

وتم إدراج هذا الإصدار من صكوك الإمارات الإسلامي في بورصة ناسداك دبي في 2 نوفمبر 2021، ما رفع القيمة الحالية لصكوك المصرف المدرجة في البورصة إلى مليار دولار من خلال إصدارين من الصكوك، كما ارتفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال بدبي إلى 80.5 مليار دولار بما يرسخ مكانتها بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على المستوى العالمي.

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