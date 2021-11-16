مطارات دبي تدعم جهود المحافظة على النحل والمحميات الطبيعية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت مطارات دبي اتفاقية تعاون مع OneHive في مبادرة جديدة للمحافظة على النحل في الإمارات من خلال التزام مشترك لتعزيز رؤية الاستدامة في الدولة على نطاق واسع وترسيخ مكانة منطقة حتا بحسبانها مركزاً ناشئاً للسياحة البيئية.

وقع الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2021 كل من يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة OneHive.

وتعد OneHive واحداً من أكبر منتجي العسل في المنطقة إذ تساهم في أعمال تربية النحل في دولة الإمارات وتدريب النحالين في المنطقة والتعريف بأهمية النحل ودوره في البيئة.

وتعمل الشركة تحت إدارة المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة فتقوم بتربية النحل إلى جانب الجهود التي تبذلها في مجال نشر المعرفة والتعليم حول الدور المهم الذي يؤديه النحل والحشرات الملقحة الأخرى لتعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتسعى OneHive من خلال الاتفاقية إلى تأسيس موقع توعوي داخل مطار دبي الدولي بهدف ترسيخ أهمية النحل في البيئة والتعريف بدوره البارز والسلسلة الغذائية إلى جانب إبراز فوائد المنتجات القائمة على خلايا النحل لحياة أكثر صحة.

وسيحقق هذا المشروع ضمن موقع مطار دبي الدولي فرصة لاستعراض أعمال حديقة نحل العسل ومركز الاستكشاف في حتا وهو مركز تعليمي عملي لتدريب النحالين والتعريف بدور النحل وتعزيز ممارسات الحفظ المناسبة للملقحات.. وبفضل الحركة الكثيفة في مطار دبي الدولي فإن الاطلاع على دور حديقة نحل العسل ومركز الاستكشاف في حتا سيسهم في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مكانة حتا بحسبانها مركزاً رائداً للسياحة البيئية في المنطقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها.

وقالت يوجين باري إن شراكتنا مع OneHive توفر فرصة تعليمية تفاعلية لملايين المسافرين في مطار دبي الدولي لتعريفهم بالدور الحيوي الذي يسهم به النحل في النظم البيئية المتنوعة إلى جانب تعزيز المنتجات الصحية والطبيعية من مصادر محلية وستكون هناك أيضاً فرصة للتفاعل المباشر ضمن دبي إذ تعمل هذه الشراكة على تعزيز أهداف الشراكة البيئية والاجتماعية لمطارات دبي مع الإسهام في تأكيد التزام دولة الإمارات تجاه المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتعد OneHive أكبر منتج للعسل في دولة الإمارات ولديها أكثر من 3500 خلية نحل في الدولة تستخدم لإنتاج منتجات عسل وخلايا طبيعية ومحلية بالكامل بالاعتماد على ممارسات مستدامة.

وتعمل OneHive على تربية النحل وتدريب النحالين ونشر المعرفة وتسهم في الحفاظ على النحل من أجل تمكين مجتمعنا والتعايش ضمن بيئتنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز