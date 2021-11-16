«كش محل» يستقبل ضيوفه ضمن منتجع شيراتون شاطئ الجُميرا

المصدر: دبي - البيان

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يفتتح «كش محل»، المطعم الفاخر والنادي الترفيهي المميز، أبوابه لاستقبال الضيوف في هذا الأسبوع، ويقدم المطعم لزواره تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية بلمسات مغربية، ليصبح بذلك من بين أهم الوجهات التي يقصدها الذواقة لتناول أشهى المأكولات.

ويقع «كش محل» على شاطئ مساكن جُميرا‎، أحد أكثر أحياء دبي حيوية، ضمن منتجع شيراتون شاطئ الجُميرا‎، ويقدم لزواره فرصة استثنائية للاستمتاع بعرض ترفيهي مميز ومتنوع يتضمن فقرات الرقص الشرقي والعالمي والعروض البهلوانية والوصلات الغنائية الشبابية في مزيج فريد يرقى بمستوى المعايير الترفيهية للأماكن السياحية الفاخرة.

كما أن التصاميم والديكورات الداخلية لمطعم «كش محل» مستوحاة من الزخارف المغربية وتنبض بالبذخ والترف في كل التفاصيل.

ويوفر مطعم «كش محل» لذواقة الطعام الفاخر وعشاقه تشكيلة واسعة ومميزة من الأطباق المغربية الأصيلة مثل الكسكس بأنواعه «دجاج، ولحم، وخضار»، والطاجن الشهير بأنواعه «لحم، مأكولات بحرية، ودجاج»، وطبق البسطيلة اللذيذ «دجاج، مأكولات بحرية»، وحساء الحرير المحبوب لدى شريحة كبيرة من العرب، ويقدم المطعم كذلك خيارات متنوعة من الأطباق العالمية مثل طبق السوشي، والبوراتا بالجبن، وطبق الباستا مع الكركند، وطبق المشاوي اللذيذ.

وتم تعيين أمين المصباحي بمنصب مدير المطعم، حيث ينحدر أمين من المغرب، الذي يتميز بكرم ضيافته ومأكولاته ذات الشعبية العالمية. وتخرج المصباحي من المعهد العالي الدولي للسياحة في طنجة عام 2007، ويتمتع بخبرة تزيد على 10 سنوات عمل خلالها لدى العديد من علامات الضيافة العالمية مثل باب المنصور وأوبيان، وغيليان وشيراتون – المغرب.

ونوه المصباحي لدى تعيينه: «تغمرنا الحماسة لاستقبال ضيوفنا لأول مرة في كش محل، ونطمح لأن نكون الوجهة الأولى التي يقصدها أولئك الراغبون بمستوى جديد من الضيافة والترفيه».

وأضاف: «يشهد قطاعا السياحة والضيافة في دبي نمواً استثنائياً بالتزامن مع انحسار الإجراءات الوقائية من فيرس كورونا المستجد وانطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الكبير، ونتوقع أن تواصل دبي تعزيز مكانتها بين أهم الوجهات العالمية للسياحة الفاخرة».

ويعد كش محل مطعماً ونادياً ترفيهياً فاخراً، ويقع في مساكن شاطئ جميرا، أحد أكثر أحياء دبي حيوية ونشاطاً، ضمن منتجع شيراتون شاطئ الجميرا.

ويتميز كش محل بديكوراته وتصاميمه الداخلية الفريدة التي تستوحي جمالها من فن العمارة المغربي الراقي الذي يبعث الإحساس بالترف والبذخ في أدق التفاصيل.

ويتميز كش محل بعرضه الترفيهي الاستثنائي والمتنوع الذي يضم العديد من الفقرات كالرقص الشرقي والعالمي والغناء العربي والعالمي والعروض البهلوانية وغيرها.

ويقدم تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية ويوفر أجواءً راقية لزواره للاستمتاع بأمسيات رائعة مع النكهة المغربية الأصيلة.

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