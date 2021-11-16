«آي آكت» تقدم دورات تدريبية لموظفي الاتحاد للطيران

المصدر: دبي - البيان

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وقعت آي آكت الدولية لاستشارات الطيران والتدريب (الذراع التجارية للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة)، مذكرة تفاهم مع الاتحاد للطيران، تقوم بموجبها آي آكت بتقديم دورات تدريبية لموظفي الاتحاد في مجالات مختلفة وفق أفضل الممارسات، والعمل بشكل وثيق لتحديد الفرص الجديدة في صناعة الطيران وخصوصاً تطوير وتقديم الدورات التدريبية القائمة على الكفاءة في المستقبل في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وحضر التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ووقع من قبل الهيئة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران للمدني، ووقع من قبل الاتحاد للطيران توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.

‏‎‏‎وتعد آي آكت واحدة من أفضل المؤسسات التدريبية في المنطقة، حيث قامت خلال أربع سنوات من تأسيسها بتدريب أكثر من 4000 متخصص في مجال الطيران لأكثر من 100 مؤسسة طيران سواء داخل أو خارج الدولة من خلال 120 برنامجاً تدريبياً وباستخدام أكثر من 45 من الخبراء المتخصصين في التدريب ووفق أفضل الأساليب التدريبية.

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