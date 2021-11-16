«بروبس» و«بليون» لإدارة الثروات تمضيان قدماً في إجراءات الاندماج

المصدر: دبي - البيان

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قدمت شركتا إدارة الثروات بروبس وبليون، طلباً للمضي قدماً في إجراءات الاندماج. ولمجموعة بروبس تواجد عملي مهم في مركز دبي المالي العالمي حيث يعمل 25 شخصاً.

وقال برنارد بونفين، الشريك الأول في مجموعة بروبس، أحد المساهمين الرئيسيين في المجموعة والشريك الإداري لمكتب دبي منذ عام 2012، استفاد عملاؤنا الدوليون على المستوى الخاص والمؤسسي على مدى سنوات عدة من خبرة فريقنا ومن الآفاق العالمية.

وفي الوقت الحالي ومن خلال شركة بليون، سيحظون بفرصة إضافية لتلقي المشورة من فريق آخر متميز. وستعمل جهودنا المشتركة على ضمان أن يتمكن عملاؤنا في جميع الأوقات من اتخاذ أفضل القرارات المالية الممكنة.

وتتمتع كلتا الشركتين بخبرة تمتد لأربعة عقود في إدارة الثروات (تأسست شركة بليون في عام 1980، وتأسست شركة بروبس في عام 1984). وبالإضافة إلى مكاتبهما في سويسرا، تطورت كل من بروبس وبليون على المستوى الدولي مع إنشاء عدد من المكاتب في دبي ولوكسمبورغ وموناكو وموسكو وبانكوك. وسيستفيد عملاء المجموعة الجديدة من إطلاق مجموعة حلول استثمارية مجربة وفعّالة وعالمية وواسعة النطاق.

وفي إطار دعم هذه الرؤية، ستصبح الشركة القابضة لمجموعة بروبس المظلة الخاصة لكلتا المجموعتين وستجمع كلا الكيانين معاً على المستوى العالمي.

ويضم الكيان الجديد 4 مساهمين رئيسيين، وهم: أسرة جورج دي بريوكس وبرنارد بونفين من شركة بروبس، وأنطوان داريولي وباتريك هيريتير من شركة بليون، وسيديره مجلس يضمهم جميعاً وستكون وظيفته الأساسية الإشراف على توجيه وتطوير المجموعة المستقبلية داخل سويسرا وخارجها.

ويقيم أنطوان داريولي وبرنارد بونفين حالياً في دبي ويعملان في شركة بروبس الشرق الأوسط المحدودة، وهي شركة تابعة لمركز دبي المالي العالمي وتخضع للوائح سلطة دبي للخدمات المالية، مما يبرز مدى الالتزام القوي للمجموعة تجاه مركز دبي المالي العالمي والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج برمتها.

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