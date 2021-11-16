إقبال كبير على المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت بدبي فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز المعرض الأبرز في مجال توسيع انتشار العلامات التجارية وتعلم أساسيات حقوق الامتياز وطرق إدارتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً العلامات التجارية المتنوعة في كافة المجالات، حيث شكل المعرض أرضاً خصبة للمستثمرين وأصحاب الخبرة الراغبين في التطور في هذا القطاع.

وأشاد الحضور من كبار المستثمرين، والشركات، وأصحاب المجال بمكانة دبي كبؤرة لاستقطاب الخبرات وجهودها الرائدة لتنمية قطاع حقوق الامتياز وتوجيه أكبر عدد من أصحاب المجال للاستثمار فيه من خلال الترويج لعلاماتهم أو استقطاب علامات تجارية ناجحة والبدء بتطويرها ويعود ذلك بالفضل إلى الموقع الإستراتيجي والمميز للإمارات .

والذي عمل كنقطة جذب لكافة المهتمين بحقوق الامتياز، بالإضافة إلى تميز الإمارات الملحوظ في قطاعات السياحة والأغذية والتجزئة والتعليم وغيرها من المجالات.

وعقدت العلامات التجارية سلسلة من الاجتماعات المهمة لتفعيل الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من خلال منصات المعرض المتنوعة مما جعل المعرض قناة شاملة لتطوير المجال وتبادل الخبرات والتفاعل مع رواد الأعمال الآخرين.

وأكدت العلامات التجارية الإقليمية إن المعرض يعتبر الحدث الأبرز لاكتشاف أسواق جديدة والالتقاء بمستثمرين جدد. لذلك، فقد سجل المعرض انعقاد ما يقارب الـ300 اجتماع بين العلامات التجارية والمستثمرين المهتمين في حقوق الامتياز في المنطقة خلال دورته الخامسة.

وشارك في المعرض أكثر من 50 علامة تجارية من 19 دولة مختلفة اجتمعت في اليومين الماضيين لمناقشة أهم مستجدات القطاع وكان أبرزها Francorp Middle East، Simit Sarayi، Mindscrew Holding إضافة إلى عدد من العلامات التجارية من الدول المجاورة حيث شاركت السعودية برئاسة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لتمكين 10 علامات تجارية سعودية منها 2 More، Munch Bakery، i.be، Richy Group.

وشهد المعرض تطوراً ملحوظاً في قطاعات جديدة ذات عوائد استثمارية كبيرة وتجسد ذلك في مشاركة صيدلية أستر والتي تمثل القطاع الصحي وتمتلك ما يقارب الـ200 فرع على مستوى الدولة وتأمل للتوسع من خلال حقوق الامتياز. كما شهد المعرض مشاركة علامات تجارية رائدة في قطاع التعليم والترفيه واللياقة البدنية مما عاد بفوائد استثمارية مميزة.

كما أتيحت الفرصة للعارضين للتواصل مع أكبر قدر ممكن من الجهات الراعية ورواد الأعمال والمعنيين بالمجال من خلال خدمات الحجز المسبق للاجتماعات، مما وفر لهم منصة لعقد الشراكات وتطوير خدماتهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز