دبي تشهد مذكرة تفاهم بين كلية سلطان لعلوم الطيران و«إل ثري هاريس»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت كلية الأمير سلطان لعلوم الطيران وإل ثري هاريس عن توقيع مذكرة تفاهم بينهما بشأن الخطوات القادمة نحو تركيب أجهزة المحاكاة AIRSIDESIM للتدريب على المناولة الأرضية في مقر الكلية.

وستكون كلية الأمير سلطان لعلوم الطيران أول مؤسسة تدريبية في المنطقة تستخدم هذه التقنية في تعزيز التدريب وتحسين ظروف سلامة طاقم المناولة الأرضية. وجرت مراسم التوقيع في جناح مجموعة السعودية خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران.

ويعد نظام AIRSIDESIM تقنية محاكاة شبه واقعية تحاكي عمل معدات الدعم والمناولة الأرضية، بما فيها مركبات دفع الطائرات إلى الخلف وآليات تحميل الأمتعة، وشاحنات الوقود والمياه.

وتعطي التقنية إحساساً بواقع أرض المطار لتدريب سائقي معدات الدعم الأرضي على قيادة المركبات المخصصة لأغراض المناولة الأرضية، بحيث يعزز هذا الحل التدريبي من مهاراتهم في القيادة والقواعد والأساليب المتبعة في تسيير العمل بما يتفق مع الأنظمة العالمية، مع تحفيزهم على العمل بشكل إيجابي واتخاذ قرارات أفضل.

ويتم تدريب أفراد الطاقم الأرضي من مبتدئين ومحترفين على كافة المهارات التي يحتاجونها لضمان الكفاءة والأمان والجاهزية على أرض المطار، كما يمكن لذوي الخبرة استعراض مهاراتهم وصقلها من خلال الدورات التدريبية المرحلية. وخلافاً لأساليب التدريب التقليدي، تمكن أجهزة المحاكاة المتدربين من إعادة التدرب على المواقف مرة تلو المرة حتى يتقنوها، الأمر الذي يوفر الوقت والتكاليف.

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