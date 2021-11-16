9.2 ملايين درهم صافي أرباح «بي اتش إم كابيتال» في الربع الثالث

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، تحقيق نتائج قوية حيث بلغ صافي الأرباح 9.2 ملايين درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بمعدل نمو بلغت نسبته نحو 170.4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ونما إجمالي الإيرادات من حوالي 28 مليون درهم في الربع الثالث 2020 إلى 40.5 درهم. وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: يسعدنا الإعلان عن نتائج إيجابية من النمو والأرباح في الربع الثالث من العام الجاري، حيث زاد إجمالي الربح بنسبة 170.4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونعتقد أن النتائج الممتازة في جميع المجالات في الربع الثالث من العام الجاري تعكس الثقة بخدماتنا وعودة النشاط القوي إلى أسواق المال.

وأضاف: مع تحسن أداء الأسواق واستمرار ثقة المستثمرين في الارتفاع، نتوقع أن نتمكن من الحفاظ على هذا الزخم لبقية العام الجاري، خصوصاً في سوق دبي المالي بعد الإعلان عن تشكيل لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي.

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