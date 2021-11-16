«بيورنسي العالمية» تطلق 3 مشاريع رقمية من دبي إلى العالم

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «بيورنسي العالمية»المنصة العربية المتكاملة في الشرق الأوسط من قلب العالم دبي التي تعد بوابة الانطلاق للعالمية، ثلاثة مشاريع جديدة في حفل متميز من نوعه أقيم في فندق أدريس فونتين فيوز، بحضور متميز من الشخصيات الهامة البارزة والإعلاميين ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي تخلله عرض رائع على برج خليفة.

كما تضمن الحفل خطاب المؤسس والرئيس التنفيذي محمد مازن عبد السلام الذي تحدث عن مشاريع شركة بيورنسي الثلاثة التي ستتماشى مع ثورة العملات الرقمية حيث أنها ستقدم للمستثمر العربي جميع الخيارات المتاحة لمواكبة التطور الرقمي العالمي المتسارع.

كما تحدث كل من كال إيفانز الذي حصل على لقب أفضل محامي للعملات الرقمية لعام 2021 في قمة البلوكتشين العالمية 2021 في دبي، وأدريان زودونجيه الرئيس التنفيذي لعلامة Birb Nest التجارية عن أهمية مشاريع البلوكتشين وتطويرها والتحليلات البيانية لعالم العملات الرقمية.

وتتلخص مشاريع بيورنسي بداية بمنصة لتداول العملات الرقمية التي تعمل بتطوير ذاتها بشكل مستمر لتواكب المنصات العالمية بالإضافة إلى مزارع التعدين الخاصة بتعدين عملة البتكوين، حيث تم الانتهاء من انشاء أول مزرعتين للتعدين بدولة السويد للاستفادة من الطاقة البديلة .

كما أنها بصدد البدء بالمزرعة الثالثة قريبا فقد وضعت بيورنسي نصب عينيها بأن تكون صاحبة أكبر مزرعة تعدين عربية على مستوى العالم لانتاج البتكوين وبتواجد مركز تطوير البلوكتشين كمشروعها الثالث الذي بدوره سيقوم بتقديم الاستشارات المتعلقة بخدمة البلوكتشين للأفراد والمؤسسات بعد أن أصبح الاهتمام زائد عليها من قبل الجهات الحكومية والخاصة وسيتم الإعلان عن الاتفاقيات خلال الفترة القادمة بين بيورنسي وعدد من المؤسسات.

ووضعت بيورنسي ومنذ البدء رؤيتها بأن تكون الاسم العربي الأقوى بعالم العملات الرقمية والاسم الذي يفخر به كل عربي.

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