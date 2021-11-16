227 مليار درهم صفقات معرض دبي للطيران 2021 في 3 أيام

المصدر: دبي – بشار باغ

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سجل معرض دبي للطيران 2021 في يومه الثالث عقوداً وصفقات معلنة بقيمة 26.21 مليار درهم، وبذلك يرتفع إجمالي قيمة الصفقات خلال أول 3 أيام من الحدث إلى 227 مليار درهم.

ويبلغ عدد الطائرات المتعاقد عليها ضمن الصفقات وخطاب النوايا المعلنة خلال اول ثلاثة ايام من الحدث ما يقارب 420 طائرة ركاب تجارية، و100 طائرة عمودية وطائرات خاصة متوسطة الحجم.

وشملت أبرز صفقات اليومين الأول والثاني 255 طائرة من طراز «إيرباص A321neo»، لأربع شركات طيران تابعة لـ«إنديغو بارتنرز»، إضافة إلى 100 طائرة عمودية من شركة «إيروتير» لمجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، إلى جانب خطاب نوايا شمل 111 طائرة متنوعة من «إيرباص»، لشركة التمويل العالمية



وكان اليوم الأول من الحدث قد شهد إعلان عقود وصفقات بقيمة 138 مليار درهم فيما بلغت قيمة الصفقات المعلنة في يومه الثاني 63.5 مليار درهم.

وفي اليوم الثالث للحدث، بلغت قيمة التعاقدات التي أبرمتها وزارة الدفاع 4.25 مليار درهم. فيما وقعت شركة إيرباص مذكرة تفاهم مع طيران الجزيرة لشراء 28 طائرة تشمل 20 طائرة من طراز "أيه 320 نيو" فضلاً عن 8 طائرات من طراز "أيه 321 نيو"، وبلغت القيمة الإجمالية لـ 28 طائرة نحو 12 مليار درهم وفقاً لقائمة أخر أسعار معلنة لعام 2018.

كما وقعت إيرباص اتفاقية مع طيران إيبوم النيجرية طلبًا مؤكدًا لشراء 10 طائرات A220s خلال اليوم الثالث من المعرض بقيمة تقديرية بلغت نحو 3.3 مليار درهم وفقاً لقائمة أخر أسعار معلنة لعام 2018.

ومن جانبها طلبت جمهورية تنزانيا من شركة بوينغ شراء طائرة 787-8 دريملاينر وطائرة شحن 767-300 وطائرتين من طراز 737 ماكس، وتقدر قيمة الطلب بأكثر من 2.66 مليار درهم حسب الأسعار المعلنة.

ووقعت شركة بوينغ كابيتال المملوكة بالكامل لبوينغ اتفاقية مع شركة "سكاي ون" لبيع لثلاث طائرات من طراز 777-300 في معرض دبي للطيران بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 4 مليارات درهم.



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