ليوناردو وسابينا تكنكس تعقدان شراكة فنية لإطلاق نظام مضاد بالأشعة تحت الحمراء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ليوناردو خلال معرض دبي للطيران 2021 عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سابينا تكنكس (Sabena technics) الفرنسية المختصة بخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، بهدف الاستفادة من الفرص التي توفرها سوق حماية طائرات كبار الشخصيات والطائرات العسكرية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل سابينا تكنكس على توفير تقنية Miysis DIRCM (الإجراءات المضادة الموجهة بالأشعة تحت الحمراء) لعملائها المتطلعين إلى تعديل وتجهيز طائراتهم بمعايير حماية عالية ضد الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

ولعل التهديد الذي قد تتعرض له الطائرات اليوم لا يقتصر على الحدود الجغرافيا والعوامل التقليدية، فهي تصبح أكثر تعقيداً وفتكاً. ومن أجل التعامل مع الأنظمة المتقدمة تقنياً مثل: الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء، هناك حاجة ماسة لتطوير النهج التقليدي الذي كان يعتمد مجموعةً من المشاعل المتوهجة كإجراءات مضادة.

وتعمل تقنية Miysis DIRCM عبر تسليط ليزر عالي الطاقة على نظام استهداف الخاص بالصاروخ بهدف التشويش عليه، وإجباره على الابتعاد عن الهدف المقصود. وقد أكدت تحليلات مكثفة وتجارب أجريت بالذخيرة الحية من قبل المملكة المتحدة وعملاء في عدد من دول العالم أن تقنية Miysis DIRCM قادرة على هزيمة الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء بنسبة 100٪.

تم تصميم تقنية Miysis وتطويرها في مدينة إدنبرة بالمملكة المتحدة، وقد تم تسليمها بالفعل إلى القوات المسلحة البريطانية، وعدد من الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأخرى من غير الدول الأعضاء.

وستمكن هذه التقنية الفريدة مالكي الطائرات الخاصة والحكومية والقوات الجوية في الشرق الأوسط وخارجه من الجمع بين قدرات التكامل الداخلية لشركة سابينا تكنكس فيما يتعلق بمشاريع التعديل أو التحديث المعقدة وتقنية Miysis DIRCM من ليوناردو التي أثبتت كفاءتها.

وفي هذا الصدد، صرح فيليب روشيه، الرئيس التنفيذي لشركة سابينا تكنكس، قائلاً: «بفضل قدرتنا العالية على التكامل، فقد عمدنا إلى تنفيذ واعتماد تعديلات حلول الحماية الذاتية للعديد من المشغلين في جميع أنحاء العالم».

من جهته، قال توني إنيس، نائب الرئيس للمبيعات لتقنيات الرادار والرصد المتقدم في شركة ليوناردو: «توفر تقنية Miysis DIRCM حماية شاملة ضد الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء، ونحن نتطلع قدماً للعمل مع ملاك الطائرات ومقدمي خدمات النقل الجوي، وتزويدهم بهذه التقنية المهمة التي من شأنها إنقاذ الحياة».

يذكر أن تقنية Miysis DIRCM متوفرة للجهات والأفراد الراغبين في اقتنائها، ويضمن تصميم وتصنيع وتأمين سلسلة التوريد الخاصة بهذه التقنية المتقدمة في المملكة المتحدة تسهيل تصديرها للعملاء في الشرق الأوسط وخارجه.

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