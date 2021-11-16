متجر «Amazon.ae» يطلق عروض الجمعة البيضاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلن متجر «Amazon.ae» عن انطلاق عروض الجمعة البيضاء، أكبر فعالية تخفيضات سنوية من أمازون، وتستمر المرة الأولى مدة 8 أيام متتالية، بدلاً عن سبعة أيام في السنوات الماضية، ما يمنح المتسوقين يوماً إضافياً كاملاً من التخفيضات والحسوم التي تصل إلى 70% على الإلكترونيات والأزياء ومستلزمات الرياضة والجمال والمطبخ والمنزل وغيرها الكثير.

وتنطلق فعالية الجمعة البيضاء لهذا العام من منتصف ليل 22 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر مع الكثير من التخفيضات الهائلة والعروض الجديدة كل يوم.

ويحصل أعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات على أفضلية التسوق المبكر بدءاً من منتصف ليل 21 نوفمبر، أي قبل 24 ساعة من بدء الفعالية. ويمكن الحصول على عضوية برايم والتسجيل في الفترة التجريبية المجانية مدة 30 يوماً على الموقع الإلكتروني www.amazon.ae/prime لاستكشاف مزايا التسوق والترفيه التي تقدّمها.

وقال رونالدو مشحور نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: يترقب عملاء أمازون في الإمارات تخفيضات الجمعة البيضاء سنوياً، إذ أصبحت منذ إطلاقها قبل سبع سنوات، الفعالية الأهم التي تقدم أقوى العروض. وهذا العام، نتيح تخفيضات الجمعة البيضاء على مدار ثمانية أيام وأول مرة على الإطلاق.

بالإضافة إلى منح أعضاء برنامج أمازون برايم فرصة التسوق المبكر قبل 24 ساعة كاملة من بدء الفعالية. ويتعاون فريق متجر Amazon.ae مع أبرز الماركات العالمية، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الإمارات، لتقديم أفضل التخفيضات للعملاء في الجمعة البيضاء، من خلال عروض ضخمة تشمل مجموعة من المنتجات أوسع من ذي قبل. وسنكشف عن هذه العروض تباعاً في الأيام المقبلة.

وتتيح الفعالية فرص توفير استثنائية لعملاء أمازون، بفضل العروض والتخفيضات الاستثنائية من أهم العلامات التجارية، مثل «سامسونج»، و«سوني»، و«بلاك أند ديكر»، و«فيليبس»، وغيرها الكثير.

كما سيحظى العملاء أثناء فترة الفعالية بفرصة استكشاف قائمة متنامية من الشركات الصغيرة في الإمارات، وذلك من خلال واجهة المتاجر المحلية على متجر «Amazon.ae»، التي تتضمن تشكيلة منتقاة من المنتجات التي من شأنها تعريف المتسوقين بالبائعين المستقلين المحليين. ويمكن للعملاء في البحرين وعُمان الاستفادة أيضاً من حملة تخفيضات الجمعة البيضاء على متجر «Amazon.ae» من خلال تجربة التسوق الدولية.

وسيحصل أعضاء برنامج برايم على متجر «Amazon.ae» على أفضلية التسوق المبكر للعروض قبل 24 ساعة من بدء عروض الجمعة البيضاء منذ منتصف ليل 21 نوفمبر، بالإضافة إلى الكثير من مزايا العضوية.

ويمكن للعملاء في الإمارات تحميل تطبيق أمازون للاطلاع على أفضل عروض الجمعة البيضاء والاستمتاع بتجربة تسوق سهلة، كما يمكنهم التسوق مباشرة عبر الموقع الإلكتروني Amazon.ae. ويمكن تسديد ثمن جميع المشتريات من متجر أمازون الإمارات من خلال خيارات الدفع عبر الإنترنت، بما فيها بطاقات الائتمان والحسم المباشر وبطاقات الهدايا من أمازون الإمارات، والتي تتيح تجربة إهداء بسيطة وملائمة للعائلة والأصدقاء.

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